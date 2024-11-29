Στις 2 Δεκεμβρίου 7ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας μεταξύ Φραγκογιάννη και Μποζάι

Τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα, ο 7ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας, μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη, και του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Στο μεταξύ, την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της 3ης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, θα λάβουν χώρα στην Αθήνα συνομιλίες μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Πηγή: skai.gr

