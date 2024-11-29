Εύθραυστη η εκεχειρία στον νότιο Λίβανο

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η εκεχειρία στον νότιο Λίβανο, ενώ συνεχίζει να παρατηρείται αθρόα η επιστροφή χιλιάδων λιβανέζων πολιτών στα βομβαρδισμένα χωριά και κωμοπόλεις, με τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις να παραμένουν στις θέσεις τους. Παρότι η συμφωνία προέβλεπε ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ θα σταματήσουν, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε χθες στην Τύρο αποθήκη ρουκετών της Χεζμπολάχ. Λίγες ώρες νωρίτερα, τρεις λιβανέζοι πολίτες σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο στη λιβανοσυριακή μεθόριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, επρόκειτο για τρία στελέχη της Χεζμπολάχ. Τις χθεσινές βραδινές ώρες, τα ισραηλινά προειδοποιητικά πυρά ακούγονταν στις κωμοπόλεις του βορείου Ισραήλ, με την κρατική ισραηλινή τηλεόραση να διευκρινίζει ότι με αυτόν τον τρόπο ο στρατός προειδοποιούσε τους κατοίκους των λιβανικών μεθοριακών χωριών να μην πλησιάζουν την περιοχή, επειδή οι συγκεκριμένοι σιιτικοί οικισμοί φέρονταν να χρησιμεύουν στη Χεζμπολάχ ως προκεχωρημένα παρατηρητήρια, τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν 14 μήνες. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, επικρατούσε πολεμικό σκηνικό μεταξύ ισραηλινών στρατιωτών και ενόπλων της Χεζμπολάχ στην αμφισβητούμενης κυριαρχίας περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, στη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου. Επιστέγασμα της έκρυθμης ατμόσφαιρας των πρώτων ημερών της εκεχειρίας αποτέλεσε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού σήμερα νωρίς το πρωί, που προειδοποίησε τους λιβανέζους πολίτες να μην πλησιάσουν 69 χωριά στον νότιο Λίβανο.Η κυβέρνηση της Βηρυτού διαμαρτυρήθηκε για τις ισραηλινές επιχειρήσεις εν καιρώ εκεχειρίας. Από την άλλη, η ισραηλινή πλευρά επιρρίπτει ευθύνες ότι οι λιβανικές αρχές δεν έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα να μην επιτραπεί η μετακίνηση των λιβανέζων πολιτών στη ζώνη εφαρμογής της εκεχειρίας, προτού ο τακτικός λιβανικός στρατός να την θέσει υπό τον πλήρη του έλεγχο – κάτι που αναμένεται να γίνει με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των δυνάμεών του στον νότιο Λίβανο. Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε στα λιβανικά μέσα η είδηση ότι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις φέρονται να έχουν συλλάβει τρεις λιβανέζους πολίτες – προφανώς, επειδή φέρονταν να είναι μέλη της Χεζμπολάχ – τη στιγμή που βρίσκονταν σε κηδεία συγγενούς τους.Εκατέρωθεν πίστωση χρόνουΩστόσο, και παρά τις εκατέρωθεν κατηγορίες και διαμαρτυρίες, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, τόσο η ισραηλινή, όσο και η λιβανική κυβέρνηση, αποφεύγουν να δηλώσουν ότι η εκεχειρία έχει παραβιαστεί. Ισραήλ και Λίβανος φαίνονται διατεθειμένοι να φανούν συνεπείς στις δεσμεύσεις τους προς τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα γενικότερα, παρέχοντας το χρονικό περιθώριο η συμφωνία να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή επί του πεδίου, έστω και με καθυστέρηση. Ενδεικτικό αυτής της διάθεσης εκ μέρους των Ισραηλινών είναι ότι οι αλλεπάλληλες επίσημες ανακοινώσεις του γραφείου Τύπου του στρατού καταλήγουν με τη διατύπωση ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμοσθεί η συμφωνία». Μάλιστα, η υπηρεσία πολιτικής άμυνας έχει άρει από χθες το απόγευμα τους περιορισμούς ασφαλείας στις πόλεις νοτίως της Χάιφας, εμφανίζοντας αυτήν την εξέλιξη ως απόδειξη «βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, χάρη στην εκεχειρία που συνεχίζει να εφαρμόζεται».Αλλά και η λιβανική πλευρά εκδηλώνει την προθυμία της να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία να επικρατήσει ηρεμία στην περιοχή, ανακοινώνοντας ότι στις 9 Ιανουαρίου 2025 η ολομέλεια του κοινοβουλίου θα συνέλθει για να εκλέξει τον νέο Πρόεδρο της χώρας – ένα πολιτειακό αξίωμα που εδώ και δύο χρόνια αναζητά το κατάλληλο πρόσωπο για να το υπηρετήσει. Πέραν αυτού, ο Λίβανος καλείται να αποδείξει ότι είναι σε θέση να ελέγξει επί του πεδίου το έδαφός του. Μέχρι στιγμής όμως, στον σημερινό βομβαρδισμένο νότιο Λίβανο της εύθραυστης εκεχειρίας ο τακτικός λιβανικός στρατός παραμένει απών.

