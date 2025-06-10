Του Αντώνη Αντζολέτου

Κάθε εμφάνιση και παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα συζητείται πολύ και ακολουθούν αναλύσεις για το κατά πόσο ο πρώην πρωθυπουργός σκέφτεται να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο.

Ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του Ινστιτούτου του, σήμερα πραγματοποιείται η δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη που είναι αφιερωμένη στη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Θα δώσει κάποιο νέο «σήμα» ο Αλέξης Τσίπρας στο Μέγαρο Μουσικής που θα φουντώσει πάλι τα σενάρια σε σχέση με το πολιτικό του μέλλον; Οι παρουσίες στη Διάσκεψη σίγουρα θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Ο Σωκράτης Φάμελλος θα δώσει το παρών και αντίστοιχα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί την Πέμπτη στην έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στην τοποθέτησή του, με την οποία θα κλείσει η εκδήλωση, σκοπεύει να καταγράψει τις αιτίες και το σχέδιο που φέρνουν στο προσκήνιο την Ακροδεξιά. Θα κάνει εκτενείς αναφορές στο έργο του πολιτικού φιλοσόφου από το Χάρβαρντ Μάικλ Σαντέλ, του υπερασπιστή του κράτους Δικαίου, καθηγητή, Τζέφρι Κόπσταϊν, καθώς και του γερουσιαστή του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ Μπέρνι Σάντερς αναλύοντας τον καπιταλισμό της εποχής, τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει αυταρχικό και νεοφιλελεύθερο. Με βασικά χαρακτηριστικά την ακραία περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων και την εκτίναξη των ανισοτήτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να περιγράψει το σχέδιο της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη συντήρηση και την Ακροδεξιά. Θα μιλήσει για την ανάγκη συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο των προοδευτικών κινημάτων, προσωπικοτήτων και κομμάτων σε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς, ανάκτησης της Δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα αναφερθεί στην ανάγκη ενός νέου οράματος που θα εμπνέει και ενός νέου εθνικού σχεδίου ανάταξης και ανασυγκρότησης με ορίζοντα πενταετίας. Με στόχο την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Διάσκεψης, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα θα απονείμει το Βραβείο Ειρήνης Πρεσπών 2025 στους τέσσερις συντελεστές του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «No Other Land», τον Basel Adra, Παλαιστίνιο κινηματογραφιστή, τον Hamdan Ballal, Παλαιστίνιο φωτογράφο και ακτιβιστή, τον Yuval Abraham, Ισραηλινό δημοσιογράφο και στην Ισραηλινή σκηνοθέτιδα, Rachel Szor. Θα το παραλάβουν οι Hamdan Ballal και Yuval Abraham.

