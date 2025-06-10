Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ με τους αρμόδιους τομεάρχες μεταφορών, τον βουλευτή Δράμας Τάσο Νικολαΐδη και τον καθηγητή Συγκοινωνιολογίας Νίκο Ηλιού, να ενημερώνουν τους βουλευτές του κινήματος για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και λοιπές διατάξεις» που έρχεται προς ψήφιση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε διαβούλευση και οι τελευταίες λεπτομέρειες θα κλειδώσουν την τελευταία στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι παρά το γεγονός ότι η κριτική των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι σφοδρή για ασάφειες που εντοπίζουν στον νόμο και σημεία που επί του πρακτέου είναι δύσκολο να υλοποιηθούν αλλά και για αβελτηρία της Κυβέρνησης σε κρίσιμα ζητήματα υποδομών που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια, η εισήγηση φαίνεται να είναι θετική επί της αρχής, αφού το ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρουν δεν μπορεί να πει όχι σε μια μεταρρύθμιση που άργησε 25 χρόνια.

Ωστόσο, σε επιμέρους άρθρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να καταψηφίσει, ενώ ως προς το επίμαχο άρθρο για την δυνατότητα των έμφορτων ταξί να εισέρχονται μόνο για ελάχιστα δευτερόλεπτα στη λεωφορειολωρίδα των μέσων μαζικής μεταφοράς, αποκλειστικά και μόνο για να επιβιβάσουν ή να αποβιβάσουν κόσμο η Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να ψηφίσει «παρών» καθώς από την πράσινη παράταξη μιλούν για προχειρότητα της Κυβέρνησης και προτείνουν έρευνα εξαμήνου από πιστοποιημένο φορέα που θα καταγράψει τυχόν επιβάρυνση η μη της κυκλοφορίας με την είσοδο έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Ο τομέας Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ που έχει μελετήσει ενδελεχώς το θέμα των συγκοινωνιών, προβάλλει ενστάσεις για μια σειρά από ζητήματα όπως τα υψηλά πρόστιμα στα οποία υπάρχει η εκτίμηση ότι θα είναι δύσκολη η εφαρμογή του μέτρου. Ωστόσο, λένε ναι χωρίς αστερίσκους στην εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και στην κλιμάκωση αυστηρότητας για θανατηφόρες παραβάσεις και αυστηρές ποινικές ευθύνες για τροχαία δυστυχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα σχέδια της Χαριλάου Τρικούπη είναι η προετοιμασία μεγάλης εκδήλωσης για την Οδική Ασφάλεια από το φθινόπωρο όπως και δημιουργία διαγράμματος σε συνεργασία με Δήμους για την βιωσιμότητα.

«ΠΑΣΟΚ παντού ... και στην Πελοπόννησο»

Στροφή στην καθημερινότητα επιλέγουν από την Χαριλάου Τρικούπη που συνεχίζουν τις Περιφερειακές Συνδιασκέψεις με επόμενο σταθμό την Τρίπολη και την Συνδιάσκεψη της Πελοποννήσου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να περιοδεύσει σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου αφού επενδύει στην επαφή του με τον κόσμο της Περιφέρειας, με τους συνεργάτες του να ετοιμάζουν την έναρξη της "εκστρατείας" στην περιοχή από την Πέμπτη.

