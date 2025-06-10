Το «οπλοστάσιο» της Αθήνας και οι «γκρίζες ζώνες» της Άγκυρας

Της Δώρας Αντωνίου

Στη χθεσινή ομιλία του στη Νίκαια της Γαλλίας, στο πλαίσιο της 3ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ανακοίνωσε ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, έκανε μία κάθε άλλο παρά τυχαία επισήμανση: «Για την προστασία και την ασφάλεια των ωκεανών και των θαλασσών μας, τα νομικά πλαίσια είναι απαραίτητα. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) είναι το μοναδικό διεθνές πλαίσιο που διαθέτουμε για τον θαλάσσιο τομέα και μια σταθερή βάση για την παγκόσμια διακυβέρνηση στη θάλασσα, η διαρκής σημασία της οποίας επιβεβαιώνεται σήμερα, με τη Συμφωνία BBNJ, την τρίτη συμφωνία εφαρμογής της».

Η απόφαση της Αθήνας να προχωρήσει τις διαδικασίες για τα νέα θαλάσσια πάρκα αναμένεται ότι θα προκαλέσει αντίδραση από την πλευρά της Αγκυρας, που προεξοφλείται ότι θα σπεύσει να διατυπώσει αμφισβητήσεις με βάση τις θέσεις που κάθε φορά επαναλαμβάνει και έχουν ως αφετηρία τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Με την αναφορά του στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να απευθύνει σαφές μήνυμα ότι υπάρχει διεθνές πλαίσιο για την προστασία και την ασφάλεια των ωκεανών και των θαλασσών και η Αθήνα με βάση αυτό κινείται, ασχέτως του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την UNCLOS.

Από τη Νίκαια ο πρωθυπουργός απηύθυνε ένα ακόμη μήνυμα προς την Αγκυρα, αυτή τη φορά στην τοποθέτησή του στη Διάσκεψη για τα έργα και τις επενδύσεις Συνδεσιμότητας στη Μεσόγειο, που οργάνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν παράλληλα με τη διάσκεψη για τους Ωκεανούς. Η αναφορά του ήταν για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι «αδιαπραγμάτευση η ελευθερία της συνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων», ενώ έβαλε και την ευρωπαϊκή διάσταση της σημασίας ολοκλήρωσης του έργου. Πέραν της συνδεσιμότητας, είναι στρατηγικής σημασίας για την Ε.Ε., είπε, και διότι εμπλέκονται ευρωπαϊκές εταιρείες στην ανάπτυξή του. Επί της ουσίας, η Αθήνα βάζει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο τις ενστάσεις που η Άγκυρα προβάλλει στην τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται για διμερή διαφορά με τη γείτονα, αλλά για ένα θέμα στο οποίο εμπλέκεται ποικιλοτρόπως η Ε.Ε..

Ο χρόνος που ο πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει τα συγκεκριμένα μηνύματα στην Άγκυρα δεν είναι τυχαίος. Εκκρεμεί η πραγματοποίηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο ήδη έχει καθυστερήσει αρκετά, και η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Και τα δύο ζητήματα, τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, ερεθίζουν τα αντανακλαστικά της τουρκικής πλευράς και θεωρείται βέβαιο ότι μπαίνουν στο κάδρο της επόμενης συνάντησης των δύο ηγετών, οι οποίοι δεν αποκλείεται να έχουν ένα πρώτο τετ α τετ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, το διήμερο 24 και 25 Ιουνίου. Οσον αφορά το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, και την επίσημη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, τοποθετούνται στις αρχές Ιουλίου εάν δεν μεσολαβήσει κάποιο απρόοπτο.



Πηγή: skai.gr

