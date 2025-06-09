Μητσοτάκης: Αρτηρίες των σύγχρονων οικονομιών οι ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις

Στη Διάσκεψη για τα έργα και τις επενδύσεις Συνδεσιμότητας στη Μεσόγειο που οργάνωσε στη Νίκαια ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι διασυνδέσεις, ηλεκτρικές και ψηφιακές, είναι οι αρτηρίες των σύγχρονων οικονομιών.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε δύο έργα: στον GREGY Interconnector –την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ευρώπη μέσω Ελλάδας- και στον Great Sea Interconnector (GSI), τον οποίο χαρακτήρισε ζωτικό κρίκο στην αλυσίδα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Τα έργα αυτά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, είναι σημαντικά για τη συνδεσιμότητα, είναι όμως και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν επιπλέον λόγο, τόνισε: ότι εμπλέκονται ευρωπαϊκές εταιρείες στην ανάπτυξή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελευθερία της συνδεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στον Οικονομικό Διάδρομο IMEC, που θα συνδέει την Ινδία και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη και επανέλαβε την επιδίωξη της Ελλάδας να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα, ως φυσική πύλη προς την Ευρώπη.

