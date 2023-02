Δένδιας: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επαφές μου στον Παναμά»

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε από την επίσκεψή του στον Παναμά, την πρώτη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών έπειτα από πολλές δεκαετίες, ο Νίκος Δένδιας. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης με την υπουργό Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε πως του επιδόθηκε η νότα για το άνοιγμα πρεσβείας στον Παναμά. «Ζήτησα και τη βοήθεια του Παναμά για την ελληνική παρουσία εδώ, μέσω του ανοίγματος πρεσβείας. Μου επιδόθηκε σήμερα η σχετική νότα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, υπέγραψε με την ομόλογό του συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο των Διπλωματικών Ακαδημιών των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη στενή συνεργασία των δύο χωρών, καθώς και ότι είχε την ευκαιρία κατά τη συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών του Παναμά να προωθήσει τη συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, όπως το «Our Ocean Conference» που διοργανώνει φέτος ο Παναμάς και τον επόμενο χρόνο, το 2024, η Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τη συνεργασία των δύο χωρών στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, αλλά και γενικά στα ναυτιλιακά θέματα, με τον Νίκο Δένδια να επισημαίνει πως η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο στόλο εμπορικών πλοίων παγκοσμίως. «Και ένας σημαντικός αριθμός αυτών των πλοίων, πάνω από 500, έχουν τη σημαία του Παναμά. Η συνεργασία μας και η αλληλοκατανόηση στα θέματα ναυτιλίας έχουν τεράστια σημασία» υπογράμμισε.



Επίσης, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Παναμά αναφορικά με την «υποστήριξή του για την εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την περίοδο 2025-26». Οι εκλογές γίνονται το 2024, προσέθεσε.

Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη διμερή συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς περιφερειακού οργανισμού ενσωμάτωσης των χωρών της Κεντρικής Αμερικής «SICA», ανακοινώνοντας πως η Ελλάδα θα υπογράψει τις επόμενες ημέρες τη Συμφωνία για να αποκτήσει καθεστώς παρατηρητή.

Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση στην υπουργό Εξωτερικών του Παναμά να επισκεφτεί την Αθήνα.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στον Παναμά, συναντήθηκα με μέλη της ελληνικής ομογένειας και της εκκλησιαστικής Κοινότητας - Starting my visit to #Panama, I met with members of the 🇬🇷 Diaspora & church community. pic.twitter.com/jKrXeJHyhP