Θρασκιά στον ΣΚΑΪ: Ο Κασσελάκης είναι η φωνή του προοδευτικού χώρου που δεν έχει εκφραστεί επαρκώς Πολιτική 11:44, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Ο κόσμος διάλεξε έναν άνθρωπο γιατί τον πίστεψε. Πίστεψε ότι θα ενώσει όχι μόνο την αριστερά, αλλά και όλο τον προοδευτικό χώρο που δεν έχει εφραστεί επαρκώς και αυτό φάνηκε στις προηγούμενες εκλογές»