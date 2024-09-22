Θα κρίνει το Βρανδεμβούργο το μέλλον του Σολτς;

Αντίστροφη μέτρηση για το αποτέλεσμα της κάλπης στις κρίσιμες εκλογές του Βρανδεμβούργου, του κρατιδίου που μετρά πάνω από δύο εκατομμύρια κατοίκους και περικλείει ουσιαστικά το Βερολίνο. Με βαριά ανατολικογερμανική παράδοση αλλά και με ξεκάθαρο πολιτικό χρώμα μετά την Πτώση του Τείχους. Από το 1994 μέχρι σήμερα ήταν το κατεξοχήν «κόκκινο» οχυρό των Σοσιαλδημοκρατών, κάτι όμως που μπορεί να ανατραπεί από τις σημερινές εκλογές.



Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις προηγείται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, έστω οριακά όμως σταθερά, με διαφορά από τους Σοσιαλδημοκράτες που κυμαίνεται από μία έως τρεις μονάδες, ακολουθούν τρίτοι οι Χριστιανοδημοκράτες και έπεται η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, με τους Πρασίνους και τους Φιλελευθέρους αλλά και την Αριστερά να προετοιμάζονται, και εδώ, όπως στη Θουριγγία και τη Σαξονία για άλλη μια πανωλεθρία, που στην πράξη τους σβήνει από τον εκλογικό χάρτη αυτών των κρατιδίων. Κανένα κόμμα πάντως και εδώ δεν θέλει να συγκυβερνήσει με την AfD.



Το βασικό θέμα που αναμένεται να κρίνει και αυτή την αναμέτρηση είναι η μετανάστευση και έπεται η ειρήνη, ως πρόταγμα και διεκδίκηση, με φόντο κυρίως τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Η AfD του Χανς-Κρίστοφ Μπερντ εδώ φωνάζει «Η Γερμανία στους Γερμανούς» και ζητά «φράχτες» στα σύνορα με την Πολωνία. Ο Σοσιαλδημοκράτης τοπικός πρωθυπουργός Nτίτμαρ Βόιντκε, μετριοπαθής, δίνει έμφαση στην ένταξη των μεταναστών, επωφελείται όμως από τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, όπως φάνηκε στις δημοσκοπήσεις. Προς το παρόν συγκυβερνά με τους Πρασίνους και τους Χριστιανοδημοκράτες.

«Μοιραίες εκλογές»

Πάντως από την προεκλογική εκστρατεία του Βόιντκε απουσιάζει το πρόσωπο του καγκελάριου Σολτς, ο οποίος συνεχίζει να καταγράφει ιστορικό ναδίρ δημοφιλίας στις δημοσκοπήσεις, αν και ο ίδιος δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος καγκελάριος και το 2025. Ο Όλαφ Σολτς από την πλευρά του θα παρακολουθήσει σήμερα τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης στο Βρανδεμβούργο, όπου έχει την μόνιμη κατοικία του, από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο για το Μέλλον του ΟΗΕ.



Το πολιτικό του μέλλον όμως παραμένει ακόμη ανοιχτό, γιατί οι «μοιραίες εκλογές» στην ανατολική Γερμανία, όπως τις χαρακτηρίζει ο γερμανικός Τύπος, λαμβάνουν πλέον χαρακτήρα «δημοψηφίσματος».



Αν νικήσει η Ακροδεξιά και εδώ, όπως έγινε στη Θουριγγία, θα μπορέσει να συνεχίσει για άλλον ένα χρόνο τον κυβερνητικό του ρόλο ανενόχλητος, όσο η αντιπολίτευση θα θέτει με κάθε ευκαιρία ζήτημα νομιμοποίησης;



Και πόσες ήττες μπορούν να αντέξουν φέτος τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης; Ευρωεκλογές, Θουριγγία, Σαξονία και τώρα Βρανδεμβούργο; Οι κάλπες στο Βρανδεμβούργο κλείνουν στις 18.00 ώρα Γερμανίας και τα πρώτα συμπεράσματα θα βγουν ήδη από το βράδυ.

