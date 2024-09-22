Τσιάρας: Ίσως στο επόμενο υπουργικό Συμβούλιο η ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια των αγροτών

Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο στο τέλος του μήνα θα παρουσιαστεί το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια, εφόσον έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Action».

Όπως είπε «θα υπάρχει η δυνατότητα αναχρηματοδότησης από την τράπεζα, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να απαλλάξουμε απ' αυτό το βραχνά περισσότερους από 760 αγροτικούς συνεταιρισμούς και 21.000 αγρότες» προσθέτοντας «δεν είναι μικροί αριθμοί. Θα γίνει επίσης, απομείωση ή διαγραφή των δανείων, η οποία θα τους επιτρέπει ουσιαστικά να επιβιώσουν, αποπληρώνοντας το δάνειό τους και απελευθερώνοντας τις περιουσίες τους».

Μιλώντας για το ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο σημείωσε ότι είχε καταργηθεί το 2016 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ότι τα τελευταία τρία χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επιστρέψει στους αγρότες ΕΦΚ ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σχετικά με τη δέσμευση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για ενίσχυση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι πρόκειται για μια καλλιέργεια που δίνει προοπτική στον πρωτογενή τομέα, καθώς δίνει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα.

Όπως είπε ενώ το 2019 οι εξαγωγές θερμοκηπιακών προϊόντων ήταν 2,2 δις ευρώ, το 2023 είχε ανέβει στα 3,2 δις ευρώ. Για την ενίσχυση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, όπως είπε, θα δοθούν 300 εκατ. από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). ενώ τα υπόλοιπα 300 εκατ. του προγράμματος θα καλυφθούν κατά 35% από τραπεζικό δανεισμό και 15% από ίδια κεφάλαια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

