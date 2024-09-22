Μητσοτάκης: Ο εβδομαδιαίος απολογισμός - Τι είπε για ο Πρωθυπουργός για την φρεγάτα «Νέαρχος»

Στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το «Σπίτι μου 2» , τις «Νταντάδες της γειτονιάς», τη φρεγάτα «Νέαρχος» αλλά και στον νέο Δικαστικό Χάρτη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε, το ψηφιακό φροντιστήριο, είναι μια από τις 11 αλλαγές που εισάγονται φέτος στην εκπαίδευση, προσφέροντας, ελεύθερη, ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες ανά την Ελλάδα. «Είναι χρέος μας να στηρίξουμε το οικογενειακό εισόδημα με δωρεάν, ποιοτική συμπληρωματική εκπαίδευση» τονίζει.

Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» που δρομολογείται από τον προσεχή Ιανουάριο με συνολικά 2 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» που αυτή τη στιγμή υλοποιείται πιλοτικά σε 62 δήμους σε όλη τη χώρα.

«Θέλουμε η πολιτική στήριξης της νέας οικογένειας που σχεδιάζουμε να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις επενδυτικές και εργασιακές ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομική ανάπτυξη. Μέσα από τα φορολογικά κίνητρα που έχουμε θεσπίσει, όπως η 50% μειωμένη φορολογία εισοδήματος για 7 χρόνια, αλλά και τα νέα προγράμματα στέγασης, θέλουμε να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να χτίσουν το μέλλον τους στην πατρίδα. Και όπως φαίνεται, οι πολιτικές αυτές φέρνουν αποτέλεσμα, καθώς τα νέα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην καθέλκυση της φρεγάτας «Νέαρχος», στα ναυπηγεία της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας. «Όπως ανακοινώσαμε την Πέμπτη, θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας Belharra» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

«Ο εκσυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων έως το 2030 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες της εθνικής προσπάθειας για μια ισχυρή Ελλάδα, ικανή να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και σταθερότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα από την Νέα Υόρκη, όπου βρίσκομαι εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες συναντήσεις, και φυσικά θα βρεθώ και με την Ομογένεια, όμως ας μην προτρέχω -αυτά θα τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα!

Ξεκινώ, λοιπόν, τη σημερινή ανασκόπηση με το Ψηφιακό Φροντιστήριο, όπου είχα τη χαρά να παρακολουθήσω το πρώτο μάθημα που πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε! Στο μάθημα αυτό καταγράφηκαν 4.000 ταυτόχρονες συνδέσεις, ενδεικτικό της σημαντικότητας και της αποδοχής αυτής της δράσης. Σε πρώτη φάση προσφέρεται ενισχυτική διδασκαλία για 11 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ με τη συνδρομή 79 καθηγητών. Στην πλήρη του ανάπτυξη, η live τηλεκπαίδευση θα καλύπτει 45 μαθήματα, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα υποστήριξης στη νοηματική. Επιπλέον, το on-demand μέρος του Ψηφιακού Φροντιστηρίου θα περιλαμβάνει 2.500 μαγνητοσκοπημένα βίντεο που θα καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη για 49 μαθήματα, από την Ε’ Δημοτικού μέχρι τη Γ’ Λυκείου. Αυτή τη στιγμή, καλύπτονται τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν ερωτήσεις στους καθηγητές για ό,τι τους δυσκολεύει.

Είναι μια από τις 11 αλλαγές που εισάγονται φέτος στην εκπαίδευση, προσφέροντας ελεύθερη, ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες ανά την Ελλάδα. Είναι χρέος μας να στηρίξουμε το οικογενειακό εισόδημα με δωρεάν, ποιοτική συμπληρωματική εκπαίδευση. Επίσης πάρα πολύ σημαντική θεωρώ και τη δέσμευση για την απαγόρευση στη χρήση κινητών στο σχολείο. Το κινητό πρέπει να μένει στην τσάντα την ώρα του μαθήματος και πιστεύω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό βοηθάει πρωτίστως τα παιδιά, τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την κοινωνικοποίησή τους. Σκεφτόμαστε να προμηθεύσουμε τα σχολεία με lockers -δοκιμαστικά στην αρχή- για να κλειδώνουν τα κινητά τους οι μαθητές και οι μαθήτριες και να τα παίρνουν όταν φεύγουν.

Δεύτερο θέμα για σήμερα, τα επιπλέον καλά νέα που αφορούν το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» που δρομολογούμε από τον προσεχή Ιανουάριο με συνολικά 2 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Θυμίζω πως με αυτό το πρόγραμμα, περίπου 20.000 συμπολίτες μας από 25 έως 50 ετών θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, πληρώνοντας ουσιαστικά μία δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα πλήρωναν για ένα ενοίκιο για αντίστοιχο σπίτι. Τι ανακοινώσαμε λοιπόν αυτήν την εβδομάδα; Ότι θα παρέχουμε δύο νέες διευκολύνσεις για όσους θελήσουν να υποβάλλουν αίτηση: πρώτον διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων σε βάθος τριετίας, δηλαδή επιλέξιμοι δεν θα είναι μόνο οι πολίτες που πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια το 2023, αλλά και όσοι τα ικανοποιούσαν μεσοσταθμικά σε βάθος τριετίας. Δεύτερον, η προέγκριση θα είναι σε ισχύ έως ότου εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι, δεν θα εκπνέει δηλαδή λίγους μήνες αργότερα, όπως ίσχυε στο πρώτο πρόγραμμα «Σπίτι μου» με το οποίο -να θυμίσω εδώ- εγκρίθηκαν σχεδόν 10.000 δάνεια και εκταμιεύθηκαν ήδη πάνω από 7.500 σε συμπολίτες μας που απέκτησαν τη δική τους κατοικία. Το «Σπίτι μου 2» έχει ακόμη πιο ευνοϊκές πρόνοιες για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Για τη στήριξη της οικογένεια έχουμε θέσει σε εφαρμογή -όπως γνωρίζετε- και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» που αυτή τη στιγμή υλοποιείται πιλοτικά σε 62 δήμους σε όλη τη χώρα. Αφορά -θυμίζω- τη φύλαξη παιδιών έως 2,5 ετών από επιμελητές και επιμελήτριες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Από την έναρξη του προγράμματος, τον Δεκέμβριο του 2023, μέχρι και σήμερα, έχουν υπογραφεί συμφωνητικά με 855 γονείς, τα ωφελούμενα παιδιά είναι 918 και έχουν απασχοληθεί 784 επιμελήτριες και επιμελητές. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης κατέβαλε μέχρι την Παρασκευή, όπως είχαμε δεσμευτεί, τις αποζημιώσεις στους 1.238 ωφελούμενους του προγράμματος, ενώ έχουν εξασφαλιστεί και 100 εκ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ για πλήρη εφαρμογή του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα. Η οκτάωρη υπηρεσία φύλαξης αποζημιώνεται με 500 ευρώ και η ημιαπασχόληση με 300 ευρώ, μαζί με το εργόσημο του εργαζομένου που αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τις «Νταντάδες».

Θέλουμε η πολιτική στήριξης της νέας οικογένειας που σχεδιάζουμε να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις επενδυτικές και εργασιακές ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομική ανάπτυξη. Μέσα από τα φορολογικά κίνητρα που έχουμε θεσπίσει, όπως η 50% μειωμένη φορολογία εισοδήματος για 7 χρόνια, αλλά και τα νέα προγράμματα στέγασης, θέλουμε να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να χτίσουν το μέλλον τους στην πατρίδα. Και όπως φαίνεται, οι πολιτικές αυτές φέρνουν αποτέλεσμα, καθώς τα νέα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και του ΣΕΒΕ, 1 στις 4 επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν, δηλαδή 400 από τις 1600 επιχειρήσεις, έχουν προσλάβει Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν επαναπατριστεί την τελευταία τριετία. Ενδεικτικό παράδειγμα προσλήψεων με καλούς μισθούς συμπατριωτών μας που επέστρεψαν, είναι οι ανάδοχες εταιρίες του προγράμματος μικροδορυφόρων που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα κατασκευαστούν εδώ στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT του περασμένου Μαρτίου, έχουν επαναπατριστεί περίπου 350.000 Έλληνες του εξωτερικού από τις 680.000 που έφυγαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όπως τους έχει υπολογίσει η ΤτΕ.

Επιμένω πολύ στα ζητήματα που διαμορφώνουν τον λεγόμενο «πολιτισμό της καθημερινότητας». Μια τέτοια εμβληματική μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη θητεία μας είναι η αντικαπνιστική νομοθεσία που απαγορεύει το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους εστίασης. Πρόκειται για μια συλλογική κατάκτηση που πετύχαμε όλοι μαζί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ατονήσει. Οι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια της ΕΛΑΣ, της Αρχής Διαφάνειας και του Υπουργείου Υγείας είναι και πάλι εντατικοί. Μάλιστα, τις περασμένες ημέρες επιβλήθηκαν 15 πρόστιμα σε επιχειρήσεις εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, στο Θησείο και το Μοναστηράκι, που δεν τηρούσαν τη νομοθεσία. Το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους είναι μια βλαβερή και αντικοινωνική συνήθεια που πρέπει να μας βρει όλους απέναντι.

Στον «πολιτισμό της καθημερινότητας» απευθύνεται και το επόμενο θέμα. Προστέθηκαν επιπλέον 20 νέα λεωφορεία στον στόλο που εξυπηρετεί τις συγκοινωνιακές ανάγκες της Ανατολικής Αττικής, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των καινούργιων οχημάτων σε 50. Τα οχήματα αυτά τα αποκτήσαμε στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού του ΟΑΣΑ για την παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου, είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα, φιλικά προς το περιβάλλον και αναβαθμίζουν σημαντικά τις συνθήκες των μετακινήσεων από και προς τις ανατολικές περιοχές του λεκανοπεδίου, με συχνότερα δρομολόγια, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερες υπηρεσίες. Παράλληλα με την προμήθεια των νέων λεωφορείων, έχουμε προχωρήσει και στην πλήρη ανάταξη παλαιότερων παροπλισμένων οχημάτων κι έτσι, 10 οχήματα επιστρέφουν στους δρόμους της Αθήνας. Η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών θα συνεχιστεί, καθώς στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των μετακινήσεων για όλους τους πολίτες, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Να περάσω στον νέο Δικαστικό Χάρτη, μια ιστορική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Δευτέρα, με την έναρξη του νέου Δικαστικού Έτους. Όπως σας είχα πει, στόχος μας είναι να μειώσουμε τον χρόνο απονομής Δικαιοσύνης, που στη χώρα μας είναι ανεπίτρεπτα μεγάλος. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω εν τάχει τι κάνουμε: Ενοποιούμε τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, καταργώντας την παλιά, πολύπλοκη διαδικασία που καθυστερούσε σημαντικά την έκδοση αποφάσεων, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Αυτή είναι μια προσπάθεια που κρατά έναν αιώνα. Όμως εμείς το κάναμε. Οι περίπου 950 πρώην Ειρηνοδίκες το επόμενο εξάμηνο θα παρακολουθήσουν δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια από τη Σχολή Δικαστών ώστε σταδιακά να αξιοποιηθούν για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων πρώτου βαθμού. Ο «Καλλικράτης» της Δικαιοσύνης -γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται- θα επιτρέψει την ορθολογική κατανομή δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων πλέον σε 113 δικαστικούς σχηματισμούς (αντί των άνω των 200 που λειτουργούσαν έως πρότινος) στην Επικράτεια, με ειδικές πρόνοιες για τις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές. Η νέα αρχιτεκτονική του χώρου που περιλαμβάνει νέες θέσεις δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, θεσμικές αλλαγές στους Κώδικες, ψηφιοποίηση σε όλα τα στάδια, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι προβλέψαμε τα πάντα και δώσαμε λύσεις σε όλα. Προφανώς υπάρχουν και θα προκύψουν ζητήματα, τα όποια οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε ή και να επανεξετάσουμε. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συσταθεί ειδική ομάδα, που δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια από όλα τα Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τους Δικηγορικούς Συλλόγους τις Χώρας και στη συνέχεια τις αναρτά ώστε να λαμβάνουν γνώση όλοι.

Μένοντας στον τομέα της Δικαιοσύνης, να αναφέρω ότι έχουμε τα πρώτα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα από τη μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους. Από την ημέρα εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης περίπου 10.000 υποθέσεις που αφορούν υποθέσεις χωρίς αντιδικία (ίδρυση Σωματείων, εγγραφές, εξαλείψεις προσημειώσεων και έκδοση κληρονομητηρίων) έχουν μεταφερθεί προς επίλυση από τους δικαστές στους δικηγόρους και έχουν εκδοθεί περίπου 125.000 ένορκες βεβαιώσεις. Αυτό σημαίνει απαλλαγή φόρτου εργασίας από τους δικαστές, ουσιαστική ενίσχυση του δικηγορικού σώματος και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Θα συνεχίσω με την καθέλκυση της φρεγάτας «Νέαρχος», στα ναυπηγεία της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας. Είναι η δεύτερη από τις τρεις φρεγάτες Belharra που θα αποκτήσει το Πολεμικό μας Ναυτικό, ενισχύοντας την επιχειρησιακή δυνατότητά του. Η φρεγάτα «Κίμων» κατασκευάζεται ήδη και θα την παραλάβουμε το 2025, ενώ θα ακολουθήσει ο «Φορμίωνας». Όπως ανακοινώσαμε την Πέμπτη, θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση και τέταρτης φρεγάτας Belharra. Ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων έως το 2030 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες της εθνικής προσπάθειας για μια Ισχυρή Ελλάδα, ικανή να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και σταθερότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

H κυβέρνησή μας, και θεωρώ ο περισσότερος κόσμος, πιστεύει ακράδαντα ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν πρέπει να διχάζει. Γι’ αυτό και πήραμε τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας, αλλά και μέτρα αυτονόητα για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, των προπονητηρίων μας και για τον σχολικό αθλητισμό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε ψηφιακή χαρτογράφηση του ελληνικού αθλητισμού μέσω της πλατφόρμας e-Kouros. Έχουν ταυτοποιηθεί 6.969 αθλητικά σωματεία από όλα τα αθλήματα κι έτσι, οποιοσδήποτε πολίτης επισκέπτεται την πλατφόρμα θα μπορεί να βρει στοιχεία για ολόκληρο το αθλητικό οικοσύστημα (ομοσπονδίες, σωματεία, αθλητές, προπονητές). Με λίγα λόγια, το e-Kouros θα αποτελέσει την «ΕΡΓΑΝΗ» του αθλητισμού, αποτυπώνοντας στο έπακρο κάθε τομέα του, από τον επαγγελματικό ως τον ερασιτεχνικό.

Επαναστατικό αυτονόητο ήταν και η εφαρμογή της νέας ρύθμισης που επιβάλει μια νόμιμη λέσχη φιλάθλων ανά ομάδα, με στόχο να περιοριστούν τα περιστατικά βίας στα γήπεδα. Στην πρώτη συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Αθλητισμού με εκπροσώπους των 8 αναγνωρισμένων λεσχών φιλάθλων των ΠΑΕ ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Παναθηναϊκού, Πανσερραϊκού, ΠΑΟΚ και του ερασιτέχνη Ηρακλή, συζητήθηκε το πλαίσιο για τα μέτρα που χρειάζονται ώστε να επιστρέψει η ομαλότητα στα γήπεδα και να δούμε ξανά φιλάθλους και των δύο ομάδων στις εξέδρες, ακόμα και στα ντέρμπι

που όλα αυτά τα χρόνια κρατάνε τις οικογένειες και τις παρέες μακριά από τις κερκίδες. Όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με το «νέο φως» που εκπέμπει ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της πατρίδας μας. Ο εντυπωσιακός καινούργιος φωτισμός του αρχαίου οικοδομήματος αναδεικνύει τη μοναδικής ομορφιάς γεωμετρία του και το βραχώδες ανάγλυφο περιβάλλον του από κάθε γωνιά, είτε το αντικρίζουμε από τη θάλασσα είτε από τη στεριά. Και πάλι μπράβο σε όσους συνέβαλαν: στην Ελευθερία Ντεκώ και την ομάδα της, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία Metlen και τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, για τη γενναιόδωρη χορηγία τους, ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Σας προτείνω να επισκεφθείτε τον Ναό, είμαι σίγουρος ότι θα σας εντυπωσιάσει.

Με την ευκαιρία να σας πω πως την Τρίτη επαναπατρίστηκαν από την Ατλάντα των ΗΠΑ τρεις ελληνικές αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα μας σε άγνωστο χρόνο. Πρόκειται για ένα τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης, τμήμα αττικού επιτύμβιου ναΐσκου και ένα χάλκινο αγαλμάτιο νεαρού άνδρα. Η επιστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας για τη χώρα και θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Πολιτισμού για τις ενέργειές του.

Αυτά λοιπόν γι’ αυτή την εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή!»

