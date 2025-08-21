Σε αναμονή βρίσκεται ο χώρος της Κεντροαριστεράς για την αποκάλυψη των προθέσεων του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (21/8), ο Διονύσης Τεμπονέρας ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι περιμένει την τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού παραμονές της έναρξης της ΔΕΘ. «Θεωρώ ακριβώς ότι παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας ένα σημαντικό πολιτικό στέλεχος, εγγυητής πράγματι της ευρύτερης ανασύστασης του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου», όπως είπε.

«Με τη χρήσιμη εμπειρία και τις διεθνείς επαφές του είναι απολύτως χρήσιμος στην προσπάθεια αυτή. Παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και πρέπει να είναι μέρος αυτής της προσπάθειας ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου. Γιατί; Για να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

