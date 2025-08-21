Της Δώρας Αντωνίου

Η τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, χθες, και η συνάντηση που είχε στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Ασαντ Αλ Σιμπάνι, ανέδειξαν ότι εκτός από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, το διεθνές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτεί εγρήγορση και κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο.

Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τις εξελίξεις στη Γάζα και χαιρέτισε την πρόταση της Αιγύπτου για εκεχειρία. Παράλληλα, συζητήθηκαν η συνεργασία και ο συντονισμός των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσε ότι Αθήνα και Κάιρο βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή και με διάθεση συνεννόησης για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή και ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η σχέση συνεργασίας που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως άξονας σταθερότητας απέναντι στις προκλήσεις που αναδύονται.

Με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα, η Τουρκία επιδιώκει σταθερά το τελευταίο διάστημα την ενίσχυση των σχέσεων με την Αίγυπτο, οι οποίες πέρασαν περίοδο μεγάλης κρίσης από το 2013 και για αρκετά χρόνια. Η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στο Κάιρο την προηγούμενη εβδομάδα καταδεικνύει ότι οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς έχει επενδύσει στην σχέση με την Αίγυπτο, με την οποία η χώρα μας έχει υπογράψει συμφωνία για καθορισμό ΑΟΖ, που λειτουργεί ως ανάχωμα στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το επίπεδο της συνεργασίας που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στη χώρα μας και την Αίγυπτο, καθώς και το τριμερές σχήμα συνεργασίας με τη συμμετοχή της Κύπρου, αποτελούν μια ισχυρή βάση που δεν μπορεί εύκολα να διαταραχθεί.

Την ίδια στιγμή, στη συνάντηση που είχε χθες ο κ. Γεραπετρίτης με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Ασαντ Αλ Σιμπάνι, επιβεβαιώθηκε η βούληση για περιφερειακή συνεργασία και συζητήθηκε η καθιέρωση τριμερούς σχήματος με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Συρίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πιθανή πρώτη συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι η Τουρκία εμφανίζεται να επιδιώκει εδώ και καιρό την υπογραφή ενός μνημονίου για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών με τη Συρία, το οποίο και θα αγνοεί τα δικαιώματα της Κύπρου.

Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι διαρκής και η κινητικότητα μεγάλη. Από την πλευρά της Αθήνας δίνεται προτεραιότητα στην ενίσχυση των σχημάτων συνεργασίας, διμερούς και πολυμερούς, τα οποία έχουν οικοδομηθεί με σταθερά βήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία, όπως επισημαίνει διπλωματική πηγή, μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως παράγοντες σταθερότητας με διεθνή αναγνώριση αλλά και ως μηχανισμοί ανάσχεσης πιέσεων που οι τρέχουσες εξελίξεις προκαλούν.

