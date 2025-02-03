Τέμπη: Ψάχνουν στον «πάγκο» αντίδοτο

Της Δώρας Αντωνίου

Ένα όλο και πιο περίπλοκο τοπίο διαμορφώνεται για την κυβέρνηση γύρω από την κρίση με επίκεντρο το δυστύχημα των Τεμπών, που παρουσιάζει στοιχεία συνεχούς κλιμάκωσης με άγνωστο για την ώρα τον χρόνο εκτόνωσης.

Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις συντηρούν το θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ενώ είναι δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, που αναζητά περισσότερες πληροφορίες.

Όσα γίνονται γνωστά από τα πρώτα στοιχεία των πορισμάτων που αναμένονται, δείχνουν να επιβεβαιώνουν το ενδεχόμενο ύπαρξης εύφλεκτου υλικού στο τρένο.

Οι αποκαλύψεις τροφοδοτούν το «οπλοστάσιο» της αντιπολίτευσης, που οργανώνεται για σταδιακή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών στη Βουλή, γεγονός που προδιαγράφει παρατεταμένη περίοδο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης.

Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί ένας νέος παράγων πίεσης για την κυβέρνηση. Ο πρώην πρωθυπουργός και διαγραφείς πλέον από το κυβερνών κόμμα, Αντώνης Σαμαράς, με τη χθεσινή δήλωσή του επί της ουσίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «υποκρισία και ψέματα», ενώ υπονόησε την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών για να αποφευχθεί, όπως είπε, η «πολιτική κατρακύλα». Συνεργάτες του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση απαντά σταθερά ότι η Δικαιοσύνη έχει τον τελικό λόγο για την υπόθεση των Τεμπών. Γνωρίζουν, όμως, στο Μέγαρο Μαξίμου πολύ καλά ότι σε πολιτικό επίπεδο θα απαιτηθούν άλλοι χειρισμοί και μεγάλη προσπάθεια για να περάσει η κυβέρνηση αυτό τον κάβο. Με την αποδοκιμασία που εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα για χειρισμούς και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι χειρισμοί, πολιτικές συμπεριφορές, αποτελεσματικότητα και δηλώσεις επαναξιολογούνται και ότι κανείς δε βρίσκεται στο απυρόβλητο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, που είχε απομακρυνθεί σαν ενδεχόμενο μετά την επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, επιστρέφει με ένταση στο προσκήνιο. Οι εισηγήσεις που δέχεται ο πρωθυπουργός από μερίδα συνεργατών του είναι ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα φρεσκάρισμα του κυβερνητικού σχήματος σαν τον καταλύτη για φυγή προς τα εμπρός, ενώ με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να δοθεί το μήνυμα ότι η κυβερνητική ηγεσία αντιλαμβάνεται και συμμερίζεται την αγωνία και τις ανησυχίες, εισπράττει τα μηνύματα και κινείται για την επιδιόρθωση αδυναμιών. Μεγάλος «πάγκος» δεν υπάρχει, ωστόσο υπάρχουν κάποια πρόσωπα που θεωρείται ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κινήσεις που μελετά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δύο κατευθύνσεις: Στην αποστασιοποίηση από πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση των Τεμπών και στην ενίσχυση του επιτελείου του Μαξίμου.

Ως προς το πρώτο, οι λόγοι είναι προφανείς. Είναι μεγάλη η πίεση της κοινής γνώμης ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι για τα Τέμπη και έδειξε μια αλαζονική εικόνα αδιαφορίας για την υπόθεση δύο χρόνια τώρα. Η φημολογία για δυσαρέσκεια προς τον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα για καθυστερήσεις στο έργο βελτίωσης των σιδηροδρόμων και των συγκοινωνιών ευρύτερα, δείχνουν ότι οι αλλαγές στο συγκεκριμένο υπουργείο θα πρέπει να θεωρούνται βέβαιες. Μάλιστα, ισχυρό είναι το σενάριο είναι να χωριστεί το σημερινό υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών σε δύο ξεχωριστά υπουργεία, ώστε να φανεί ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια αναβάθμισης των μεταφορών. Μια παράμετρος της υπόθεσης των Τεμπων είναι ότι οι πολίτες φαίνεται ότι επιρρίπτουν στην κυβέρνηση ευθύνες ότι δεν έκανε μετά το δυστύχημα ουσιαστικές κινήσεις για την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου. Ευρύτερα, δε, το ζήτημα των συγκοινωνιών παραμένει ένας αδύναμος κρίκος στην καθημερινότητά των πολιτών, που όσο οι κυκλοφοριακες συνθήκες επιδεινώνονται, έρχεται όλο και πιο συχνά στο προσκήνιο.

Όσον αφορά το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, το γεγονός ότι πολύ καθυστερημένα διαγνωστηκε η μεγάλη απήχηση της υπόθεσης των Τεμπών στην κοινή γνώμη και η συνακόλουθη μεγάλη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, φέρνει γκρίνια και στρώνει το έδαφος για αλλαγές. Παράλληλα, ακούγονται φωνές ότι συνολικά έχει υποχωρήσει η ανταπόκριση του μηχανισμού πέριξ του πρωθυπουργού σε συνθήκες κρίσης.

Οι αποφάσεις για τις αλλαγές που θα γίνουν στο επιτελείο του Μαξίμου θα επηρεάσουν συνολικά τον σχεδιασμό για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έτσι, αν προκριθεί η επιλογή επιστροφής του Γιώργου Γεραπετρίτη, θα πρέπει να καλυφθεί το κενό στο υπουργείο Εξωτερικών. Αν προτιμηθεί η επιστροφή του Σταύρου Παπασταύρου, τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Στο κάδρο των αλλαγών συζητείται η πιθανή αποχώρηση του Θεόδωρου Σκυλλακακη από την κυβέρνηση για προσωπικούς λόγους, ενώ και ο Χρήστος Στυλιανίδης εμφανίζεται να συζητά τον χρόνο ολοκλήρωσης της παρουσίας του στην κυβέρνηση.

Επί της ουσίας, οι αποφάσεις για τις αλλαγές στο Μαξίμου θα επηρεάσουν καθοριστικά το εύρος των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Προεξοφλείται ότι πολλές αλλαγές θα γίνουν σε επίπεδο υφυπουργών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες βουλευτών και να μην προκληθούν αναταράξεις στην Κοινοβουλευτικής Ομάδα.

Ο χρόνος των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα είναι το κομβικό ζητούμενο. Και αυτό γιατί δεν μπορούν να αγνοηθούν οι αναμενόμενες εξελίξεις στη δικαστική έρευνα για τα Τέμπη, από την οποία ενδέχεται να προκύψουν ενδείξεις για πολιτικά πρόσωπα. Όπως, για παράδειγμα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντοπουλος, που βρίσκεται στο κάδρο, όσον αφορά τις αποφάσεις για το μπάζωμα στον τόπο του δυστυχήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξη του έκανε αναφορά σε πιθανότητα λαθών στους χειρισμούς που έγιναν στο πεδίο.

Εξαιτίας όλων αυτών, υπάρχουν εισηγήσεις να καθυστερήσουν οι αλλαγές μέχρι τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα των δεδομένων.

