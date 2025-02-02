Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος επισκέπτεται το Κατάρ συναντήθηκε στη Ντόχα με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο «Χ» οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

📍 Doha | Greek FM George Gerapetritis met with the FM of Türkiye, Hakan Fidan, during his visit to #Qatar. Discussions focused on bilateral relations, regional and international developments. pic.twitter.com/k3TCN4LyNj February 2, 2025

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας - Τουρκίας πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα.

Κατά τη συνάντησή τους στην Ντόχα, οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, συζήτησαν για το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, το προσεχές διάστημα.

Συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού, ώστε να διατηρηθεί το εποικοδομητικό κλίμα, μέσω του δομημένου διαλόγου, δηλαδή του Πολιτικού Διαλόγου, της Θετικής Ατζέντας, των ΜΟΕ.

Επίσης, συζήτησαν για το Κυπριακό εν όψει συνάντησης σε διευρυμένη σύνθεση.

Ετέθησαν από την ελληνική πλευρά τα ζητήματα σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Ως προς τα περιφερειακά θέματα, αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενόψει της περιοδείας του κ. Γεραπετρίτη στην περιοχή, ως εκ των πρώτων ΥΠΕΞ της ΕΕ που επισκέπτονται την περιοχή μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.