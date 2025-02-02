Επιμένει ο Μερτς στο πακέτο ασφάλειας παρά τις διαδηλώσεις

Αδιαφορώντας για τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των τελευταίων ημερών ενάντια στη σύμπλευση του με την Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD, ο επικεφαλής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και υποψήφιος καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επιμένει στην ορθότητα του σχεδίου πέντε σημείων για την ασφάλεια της χώρας, το οποίο και θα επιδιώξει να κατοχυρώσει ως άμεσο κυβερνητικό πρόγραμμα σε έκτακτο εκλογικό συνέδριο του κόμματός του στο Βερολίνο τη Δευτέρα, με συμμετοχή 1.001 συνέδρων.



Μιλώντας στην εφημερίδα Bild am Sonntag εμφανίστηκε ως ο «εγγυητής της πολιτικής αλλαγής». Δήλωσε ότι δεν τον αποθαρρύνουν οι διαδηλώσεις, που αποτελούν συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Ασφάλεια και ανταγωνιστικότηταΠέραν της ασφάλειας το υποσχόμενο προεκλογικό πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα οικονομίας, στα οποία και αναφέρονται τα 9 από τα συνολικά 15 σημεία του. Στόχος όπως αναφέρεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας και η ευημερία για τους πολίτες. Το «πρόγραμμα-εξπρές» υπόσχεται να αναιρέσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, τις οποίες θεωρεί επιβλαβείς για την οικονομία. Αυτό που σχολιάζουν ωστόσο πολλοί είναι ότι μια «Γερμανία φρούριο», κλειστή για μετανάστες μπορεί να είναι λιγότερο ελκυστική και για ξένους επενδυτές.Το ενδιαφέρον αναπόδραστα έχει στραφεί τις τελευταίες ημέρες στα σημεία που αναφέρονται ρητά στον περιορισμό της μετανάστευσης, με αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ενίσχυση αρμοδιοτήτων για την ομοσπονδιακή αστυνομία, ταχύτερες απελάσεις αλλά και κρατήσεις όσων πρόκειται να απελαθούν καθώς και δραστική μείωση της επανένωσης οικογενειών μεταναστών και προσφύγων.Τα μέτρα αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και μέσα στο ίδιο το κόμμα του, μέχρι και αποχωρήσεις στελεχών, με κορυφαίο το «άδειασμα» του Μερτς από την Άγκελα Μέρκελ, κυρίως για το γεγονός ότι επιχειρήθηκε να περάσουν με την κοινοβουλευτική συνδρομή της AfD. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόεδρος του κόμματος της ακροδεξιάς Αλίς Βάιντελ, μιλώντας το Σάββατο σε προεκλογική εκδήλωση τόνισε ότι όλα όσα προτείνει τώρα ο κύριος Μερτς «είναι ακριβώς δικές μας προτάσεις εδώ και επτά χρόνια». Είναι λοιπόν ένα ερώτημα αν τα μέτρα θα εγκριθούν μετεκλογικά με ψήφους της AfD.Κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσειςΗ επιμονή του Μερτς, που εκφράστηκε και σε συνομιλίες του με πολίτες σε προεκλογική περιοδεία το Σάββατο, αποτελεί πλέον το επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, με τους αντιπάλους του υποψήφιους για την καγκελαρία, τον Όλαφ Σολτς από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και τον Ρόμπερτ Χάμπεκ από τους Πράσινους να αμφισβητούν ανοιχτά την καταλληλότητα ενός πολιτικού που λειτουργεί τόσο διχαστικά να εκλεγεί καγκελάριος της χώρας σε μια δύσκολη συγκυρία που απαιτεί διάλογο, συνθέσεις και συναίνεση.Πολύ πιο καυστικά ήταν τα πανό και τα πλακάτ με τα συνθήματα εναντίον της σύμπλευσης με την ακροδεξιά στις μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών. Πάνω από 60.000 άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή στο Βερολίνο και πάνω από 65.000 το Σάββατο στο Αμβούργο.Μεγάλες συγκεντρώσεις έγιναν το Σαββατοκύριακο και σε Κολωνία, Βρέμη, Στουτγάρδη, Λειψία, Έσσεν. Ακόμα και στην Καρλσρούη, όπου οι οργανωτές είχαν δηλώσει ότι περίμεναν περίπου 500 άτομα, τελικά ο αριθμός αυτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ήταν δεκαπλάσιος.Θα έχει συνεπώς ενδιαφέρον να δούμε την Δευτέρα πόσοι από τους 1.001 συνέδρους στο Βερολίνο θα ψηφίσουν υπέρ του προγράμματός του Φρίντριχ Μερτς, αν δηλαδή θα υπάρξει έκφραση δυσφορίας από μια μερίδα στελεχών με αρνητικές ψήφους ή αποχές.

