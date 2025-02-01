Τέμπη: Η πρώτη απόφαση για αποζημίωση φέρνει στο προσκήνιο τη σύμβαση 717

Η πρώτη δικαστική απόφαση για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο σχετικά με τον θάνατο του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας επιδικάζοντας αποζημίωση συνολικού ύψους 800.000 ευρώ στη σύζυγο, τα δυο παιδιά και στην αδελφή του.

Πρόκειται για μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητά όχι μόνο επειδή ορίζεται για πρώτη φορά αλλά κυρίως γιατί φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σύμβασή 717 δίνοντας περιθώριο εξέτασης μεγάλης λίστας αναπάντητων ερωτημάτων.

Η σύμβαση 717 είχε υπογραφεί το 2014 με ορίζοντα υλοποίησης το 2016 και μέχρι και τη στιγμή της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών δεν υλοποιήθηκε.

Η σύμβαση αυτή συνεπαγόταν την εφαρμογή του συστήματος της τηλεδιοίκησης, της τοποθέτησης σηματοδοτών και εν γένει του εκσυγχρονισμού του σιδηρόδρομου.

Έτσι, για πρώτη φορά, διατυπώνεται ξεκάθαρα σε δικαστική απόφαση πως εάν τα παραπάνω έργα είχαν γίνει, δε θα είχε συμβεί η τραγωδία.

Το σκεπτικό της απόφασης, ειδικότερα, δεν απαλλάσσει τον Σταθμάρχη και τον Μηχανοδηγό των ευθυνών που τους αναλογούν, σε λογικό πλαίσιο, εντούτοις αναγνωρίζει πως ενδεχόμενοι λάθος χειρισμοί θα μπορούσαν να έχουν διορθωθεί εφόσον υπήρχαν και λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη δικαστική απόφαση σημειώνεται ακόμη πως παρά το γεγονός πως ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε κανονικά, παίρνοντας τις ανάλογες πιστοποιήσεις ασφαλείας από την αρμόδια αρχή, δε θα έπρεπε να λειτουργεί από τη στιγμή που αυτά τα συστήματα δεν υπήρχαν.

Μυστήριο κι αναπάντητα ερωτήματα για τα χημικά

Ερωτήματα προκαλεί το αίτημα δικηγόρου οικογενειών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στον ανακριτή ο οποίος αναφέρει ότι 13 μέρες πριν από το δυστύχημα αγοράστηκαν, κατόπιν δημοπρασίας, 25.000 λίτρα ξυλολίου, που είχαν κατασχεθεί τον Ιανουάριο του 2023 από το Τελωνείο Προμαχώνα.

«Κάποιος το χτύπησε και το αγόρασε, ζητώ από τον εφέτη ανακριτή να διερευνήσει το πώς μεταφέρθηκε το φορτίο, πού πήγε, με ποιον τρόπο, αν τηρήθηκαν μέτρα ασφαλείας σε κάθε περίπτωση να ερευνηθεί υπόθεση για λαθρεμπορία ξυλολίου», ανέφερε Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων.

Ενώ αναμένεται το πόρισμα για τα αίτια του δυστυχήματος, ένα άλλο πόρισμα αυτό του εμπειρογνώμονα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που ερευνούσε τις καταγεγραμμένες συνομιλίες το βράδυ της μοιραίας σύγκρουσης, αποφαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή των ηχητικών.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε υποστηρίξει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπήρξε καμία "μονταζιέρα Μαξίμου" και ότι το σύνολο των συνομιλιών παραδόθηκε αυτούσιο στη Δικαιοσύνη. Σήμερα, διαβάζουμε σε δημοσιεύματα ότι το πόρισμα του ΕΜΠ επιβεβαιώνει το αληθές των ισχυρισμών μας και διαψεύδει πανηγυρικά τα ψεύδη της Αντιπολίτευσης», ξεκαθαρίζει από την πλευρά του ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Την ίδια ώρα, ένα νέο ντοκουμέντο φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης η πρώτη αυτοψία στον χώρο του δυστυχήματος έγινε δύο ώρες μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και συγκεκριμένα στη 1 και 55 πρώτα λεπτά της 1ης Μαρτίου του 2023.

Ως αιτία της φωτιάς αναφέρεται η πρόσκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. 24 ώρες μετά ένα δεύτερο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μεταβαίνει στον χώρο της τραγωδίας χωρίς όμως να προβεί στην οποιαδήποτε ενέργεια.

«Εχω κάνει αίτημα στον ανακριτή από τον Μάρτιο του 2024 με το οποίο ζητώ να αποδοθούν τα στίγματα των ανακριτικών οχημάτων να διαπιστωθεί εάν όντως και πόση ώρα ήταν στο σημείο του θανατηφόρου δυστυχήματος», τονίζει στο περιθώριο των εξελίξεωβν ο κος Σούρλας.

Επιπλέον, ο δικηγόρος των θυμάτων ζητεί να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και να ασκηθεί ποινική δίωξη και για τα κακουργήματα του εμπρησμού και της έκρηξης.

Είκοσι- ένα ημέρες μετά ένα τρίτο κλιμάκιο της διερεύνησης ατυχημάτων μεταβαίνει στο σημείο, ωστόσο, τα συντρίμμια των δύο αμαξοστοιχιών έχουν ήδη απομακρυνθεί και ο περιβάλλων χώρος έχει ήδη ασφαλτοστρωθεί. Συνεπώς , επί 21 ημέρες δεν είχε γίνει η οποιαδήποτε έρευνα με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Σε βάρος τεσσάρων στελεχών της Πυροσβεστικής η Εισαγγελία Εφετών ασκεί ποινική δίωξη για πράξεις και παραλείψεις κατά την εκτέλεση προανακριτικού έργου.

«Αυτό που θέλουμε να διερευνηθούν πτυχές υπόθεσης και να οδηγηθούν στο εδώλιο όσοι εμπλέκονται/ θεωρώ ότι η φωτιά και η έκρηξη προήλθε από αδήλωτο παράνομο εύφλεκτο υλικό που βρισκόταν αμαξοστοιχία», τονίζει από την πλευρά του ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συγγενής θύματος.

