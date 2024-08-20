Τα «μέτωπα» Κασσελάκη μέχρι το συνέδριο

Του Αντώνη Αντζολέτου

O δρόμος που έχει μπροστά του ο Στέφανος Κασσελάκης μέχρι το καταστατικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ (4-6 Οκτωβρίου) είναι δύσβατος. Στο εσωκομματικό πεδίο τα μέτωπα που έχουν ανοίξει είναι πολλά. Η αντιπολίτευση των «87» καιροφυλακτεί και ήδη με τις διαδικτυακές συναντήσεις που πραγματοποιεί ετοιμάζει τα επόμενα βήματά της. Σχεδόν το σύνολο των στελεχών περιμένουν να μάθουν το αργότερο μέχρι την πραγματοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής, στις αρχές Σεπτεμβρίου, τις αλλαγές που ετοιμάζει ο πρόεδρος σε οργανωτικό επίπεδο. Ήδη έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις για σκέψεις που αφορούν την κατάργηση των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Οργανώσεων Μελών, αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής με τον τρόπο που λειτουργεί έως σήμερα.

Η σύγκρουση με τον Παύλο Πολάκη δεν έχει κλείσει και όλοι περιμένουν – ειδικά ο Στέφανος Κασσελάκης – να δουν πώς θα κινηθεί ο Χανιώτης βουλευτής στην κορυφαία κομματική διαδικασία. Ως κίνηση καλής θέλησης ο πρόεδρος δεν συζήτησε καθόλου την αποπομπή και από το όργανα του κόμματος, όπως ζήτησε η εσωκομματική αντιπολίτευση.

Παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά κάποιοι θεωρούν πως το καλό σενάριο τον θέλει να επιστρέφει στις τάξεις των «35». Για το «κακό» δεν θέλει να συζητάει κανείς αν και αρκετοί τον βλέπουν ακόμα και ως υποψήφιο «δελφίνο» αν τα πράγματα δεν εξομαλυνθούν. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, πάντως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Η πολεμική που έχει ανοίξει με την Αθηνά Λινού προκαλεί επιπλέον «πονοκεφάλους» στην Κουμουνδούρου. Σε ποιο κόμμα ο ένας βουλευτής κατηγορεί τον άλλο για οικονομικές ατασθαλίες με το δημόσιο και αυτό κρύβεται κάτω από το «χαλί»;

Στα ανοιχτά ζητήματα ήρθε να προστεθεί και η αποχώρηση του Όθωνα Ηλιόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα καταλάβει την έδρα η Πόπη Τσαπανίδου οπότε ένα νέο πεδίο σύγκρουσης θα ανοίξει με τον Αλέξη Τσίπρα; Ο πρώην πρωθυπουργός θα εμφανιστεί από την ηγετική ομάδα πως ουσιαστικά βάζει «μπλόκο» στην είσοδο του προέδρου του κόμματος στη Βουλή.

«Ποιος μπορεί να ασκήσει καλύτερα αντιπολίτευση μέσα στην Ολομέλεια από τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη;» λένε από το περιβάλλον του. Στην περίπτωση που την έδρα πάρει η Ζωρζέτα Λάλη άλλη μια σύγκρουση με τη Νέα Αριστερά θα λάβει χώρα, καθώς το πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συνταχθεί με την κοινοβουλευτική ομάδα του Αλέξη Χαρίτση. Η σύγκληση της Επιτροπής Δεοντολογίας πήρε τελικά παράταση και ο Χρήστος Σπίρτζης θα κληθεί να απολογηθεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην υπουργός Μεταφορών δεν σκοπεύει να παραστεί ούτε να τοποθετηθεί με κάποια επιστολή. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Ιουλίου με επιστολή τους προς τον Στέφανο Κασσελάκη και τη Ράνια Σβίγκου 70 στελέχη ζήτησαν τη διαγραφή του κατηγορώντας τον για «αντικαταστατική και αντικομματική συμπεριφορά».



Δεν είναι μόνο τα εσωκομματικά που απασχολούν τον Στέφανο Κασσελάκη. Στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγηθεί στο συνέδριο με «χαμηλές πτήσεις» δημοσκοπικά τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τον ίδιο. Ειδικά αν τα ποσοστά είναι χειρότερα και από αυτά των ευρωεκλογών. Το πρέσινγκ θα είναι στενό από τους «87» που θα υποστηρίξουν πως το κόμμα πλέον βρίσκεται εκτός κυβερνητικής τροχιάς και δεν μπορεί να επιστρέψει. Αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα δεν αποκλείεται για δεύτερη φορά να τεθεί θέμα ηγεσίας.

Στην «εξίσωση» θα πρέπει να προστεθεί και το εγχείρημα της ενωμένης κεντροαριστεράς και η πίεση που θα δεχτεί ο πρόεδρος από μερίδα στελεχών για να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις και ο νέος αρχηγός της Χαριλάου Τρικούπη θα αποτελέσουν «βαρόμετρο». Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ο Στέφανος Κασσελάκης με το επιτελείο του έχει να προετοιμάσει και την άνοδό του στη ΔΕΘ (14-15 Σεπτεμβρίου) όπου κατά πάσα πιθανότητα – παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του – το Σάββατο θα μιλήσει στο Βελλίδειο Ίδρυμα και την Κυριακή θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.