ΣΥΡΙΖΑ κατά Κικίλια: "Ας ελπίσουμε ότι έχει προνοήσει και για την προστασία της πλατείας Συντάγματος"

"Καμαρώνει γιατί απέτρεψε με το συντονισμό του να καεί το Μαρούσι"

ΣΥΡΙΖΑ κατά Κικίλια: "Ας ελπίσουμε ότι έχει προνοήσει και για την προστασία της πλατείας Συντάγματος"

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον κ. Κικίλια που καμαρώνει γιατί απέτρεψε με το συντονισμό του να καεί το Μαρούσι αναφέρουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι η φωτιά στο Μαρούσι ελέγχθηκε σε 17 λεπτά. 

«Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά τον πήχη ετοιμότητας της Πολιτικής Προστασίας. Ας ελπίσουμε ότι έχει προνοήσει ανάλογα και για την προστασία της πλατείας Συντάγματος…» αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου. 
 

