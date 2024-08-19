Γεωργιάδης: Βάζω ως μείζονα στόχο της θητείας μου, τη μείωση της αναμονής στην εφημερία

Με αφορμή την ορκωμοσία 35 νέων νοσηλευτών, σήμερα Δευτέρα στον «Ευαγγελισμό», στην οποία παρέστη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Πριν από δέκα μέρες ορκίστηκαν άλλοι 73 και έως το τέλος του μήνα θα ορκιστούν συνολικά 165 νοσηλευτές.

Έτσι, ενισχύεται στην πράξη το δυναμικό του Νοσοκομείου, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε περισσότερες χειρουργικές αίθουσες και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους ασθενείς μας σε όλα τα τμήματα και στις εφημερίες.

Όσο οι άλλοι βρίσκουν μόνον προβλήματα, εμείς θα δίνουμε λύσεις.

Στη συνέχεια και επ' ευκαιρία, επισκεφθήκαμε με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, όλα τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Συνομιλήσαμε με τους εργαζόμενους, αλλά και με ασθενείς, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Βάζω ως μείζονα στόχο της θητείας μου, τη μείωση της αναμονής στην εφημερία κατά το δυνατόν, την καλύτερη και ταχύτερη φροντίδα των Ασθενών και την ενίσχυση των υποδομών. Άμεσα ξεκινούν και τα έργα Ανακαίνισης και των ΤΕΠ του Ευαγγελισμού.

Στόχος τους επόμενους μήνες να έχουμε ένα νέο καλύτερο ΕΣΥ σε όλα τα επίπεδα. Και θα τα καταφέρουμε!».

Σήμερα το πρωί πήγα στον «Ευαγγελισμό» για να παραστώ στην ορκωμοσία των 35 νέων νοσηλευτών, που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους σε αυτό το σπουδαίο νοσοκομείο.



Πριν από δέκα μέρες ορκίστηκαν άλλοι 73 και έως το τέλος του μήνα θα ορκιστούν συνολικά 165 νοσηλευτές.



— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 19, 2024

