Στην πυρόπληκτη Πεντέλη σήμερα ο πρωθυπουργός με κλιμάκιο υπουργών

Η σύσκεψη θα αφορά τα ευρήματα των αυτοψιών και τις δράσεις αποκατάστασης που έχει δρομολογήσει η πολιτεία στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Πεντέλη

Στην Πεντέλη μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με κλιμάκιο των συναρμόδιων υπουργών, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής και δημάρχων.

Η σύσκεψη θα αφορά τα ευρήματα των αυτοψιών και τις δράσεις αποκατάστασης που έχει δρομολογήσει η πολιτεία στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν:

  • Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Υπ. Εσωτερικών
  • Υπ. Πολιτικης προστασίας -Υφυπ Κρατικής αρωγής
  • Υπ. Οικονομικών -ΤΑΙΠΕΔ
  • Περιφέρεια Αττικής
  • Δήμαρχοι Πεντέλης, Χαλανδρίου, Παλλήνης, Βριλησσίων και όλων των άλλων δήμων που επλήγησαν.
TAGS: Φωτιά Πεντέλη Κυριάκος Μητσοτάκης
