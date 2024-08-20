Στην πυρόπληκτη Πεντέλη σήμερα ο πρωθυπουργός με κλιμάκιο υπουργών

Στην Πεντέλη μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με κλιμάκιο των συναρμόδιων υπουργών, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής και δημάρχων.
Η σύσκεψη θα αφορά τα ευρήματα των αυτοψιών και τις δράσεις αποκατάστασης που έχει δρομολογήσει η πολιτεία στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.
Στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν:
- Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπ. Εσωτερικών
- Υπ. Πολιτικης προστασίας -Υφυπ Κρατικής αρωγής
- Υπ. Οικονομικών -ΤΑΙΠΕΔ
- Περιφέρεια Αττικής
- Δήμαρχοι Πεντέλης, Χαλανδρίου, Παλλήνης, Βριλησσίων και όλων των άλλων δήμων που επλήγησαν.
