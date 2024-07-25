Ντροπιαστικό, απαράδεκτο και καταδικαστέο, χαρακτήρισαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι την σημερινή λεκτική επίθεση του Παύλου Πολάκη κατά συνεργάτιδας του υπουργού Υγείας 'Αδωνη Γεωργιάδη, ενώ συντάχθηκαν και συμφώνησαν πλήρως με τις αυστηρές ποινές που του επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα.

«Δεν είμαστε τέλειοι εμείς που κρίνουμε τον κ. Πολάκη με αυτή την αυστηρότητα. Και πρώτος εγώ δεν είμαι τέλειος. Αλλά υπάρχουν όρια και τα όρια αυτά σήμερα ξεπεράστηκαν ντροπιαστικά και οφείλουμε να αντιδράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής.

«Στηρίζουμε όλα όσα είπε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας και ας κρατήσουμε το θετικό που υπήρξε. Την αντίδραση της κ. Λινού και το δάκρυ της για το γεγονός που συνέβη. Όλους μας εκφράζει και όλοι καταδίκασαν το περιστατικό άμεσα», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θανάσης Πλεύρης και πρόσθεσε: «Επειδή άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κ. Φάμελλο, θα πρέπει να προβληματιστούμε κάποια στιγμή συνολικά για τον τρόπο που εμείς οι ίδιοι θα διαφυλάττουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση του κ. Πολάκη ήταν μία ειδική περίπτωση που είχε προκαλέσει πολύ, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε όλες μας τις συμπεριφορές».

Στο σημείο αυτό παρενέβη για δεύτερη φορά ο πρόεδρος της Βουλής, για να υπογραμμίσει ότι «βλέποντας τα πρακτικά της Βουλής, πράγματι και ο κ. Μπιμπίλας αποδοκίμασε τη συμπεριφορά του κ. Πολάκη και ο προεδρεύων της επιτροπής, Γιώργος Στύλιος, χαρακτήρισε άκρως απαράδεκτη την συμπεριφορά του κ. Πολάκη και συνεπώς υπάρχει αυτή η ομοφωνία στην αποδοκιμασία».

«Κάποιοι σταδιοδρομούν στην πολιτική, επειδή πολλοί από εμάς που δεν τσακωνόμαστε, δεν αντιδικούμε, δεν φωνάζουμε δεν έχουμε όρεξη να τσακωνόμαστε μαζί τους, γιατί δεν είναι το στυλ μας και γιατί ψυχικά δεν αντέχουμε να δεχόμαστε ύβρεις και προπηλακισμούς. Και αυτό τους αφήνει σε μία ασυλία, σε ένα απυρόβλητο, επειδή κανείς δεν έχει όρεξη να τα βάλει μαζί τους», ανέφερε.

Όπως είπε ο κ. Τασούλας, «κανείς δεν ασχολείται μαζί του, γιατί κανείς, και δίκαιο να έχει, δεν θέλει να ασχολείται με δικαστήρια».

«Ε λοιπόν, τέλος αυτή η ιστορία. Τέλος. Δεν μπορεί συνεχώς, τα ίδια πρόσωπα - και εν προκειμένου ο ίδιος - να αμαυρώνει τον τίτλο του, το ρόλο του, το κόμμα του, όλους εμάς, επειδή δεν έχουμε όρεξη να τσακωθούμε μαζί του. Επαναλαμβάνω. Ο κανονισμός της Βουλής έγινε για ανθρώπους οι οποίοι φέρονται πολύ καλύτερα και ενίοτε σπανίως παραφέρονται, παρ' ελπίδα. Εδώ δεν έχουμε σπανίως και παρ' ελπίδα. Εδώ παρ' ελπίδα φέρεται καλά. Αυτό σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο», επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής.

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι θα εξετάσει αυστηρότερες αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής.

«Βεβαίως η κ. Αθηνά Γλινού, εκφράζοντας όλους, με την ευαισθησία μιας βαθιά πολιτισμένης γυναίκας, αντέδρασε εγκαίρως, σωστά, αλλά και εγώ πρέπει να διαφυλάξω το κύρος της Βουλής. Δεν έχω άλλο μέσο πιο αυστηρό, προφανώς θα καταφύγω σε αυστηρότερες αλλαγές του κανονισμού. Ντρέπομαι για αυτή την ανάγκη και εύχομαι να μην επαναληφθούν πάλι αυτά, αλλά δεν το πιστεύω, γιατί υπάρχει μία αντίληψη ότι όσο είμαστε έτσι, φερόμενοι με νταηλίδικο τρόπο, μπορεί σε ένα μέρος ελάχιστο της κοινωνίας να είναι αποδεκτό. Ε, δεν είναι από εμάς αποδεκτό. Και δεν είμαστε τέλειοι εμείς που κρίνουμε τον κ. Πολάκη με αυτή την αυστηρότητα. Και πρώτος εγώ δεν είμαι τέλειος, αλλά υπάρχουν όρια και τα όρια σήμερα ξεπεράστηκαν ντροπιαστικά και οφείλουμε να αντιδράσουμε», ανέφερε ο κ. Τασούλας.

«Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, καταδικάζουμε απερίφραστα το γεγονός και συντασσόμαστε πλήρως με τον πυρήνα της τοποθέτησης του Προέδρου της Βουλής, κ. Τασούλα, καθώς και με τη λήψη των μέτρων που εισηγήθηκε. Προσθέτω εμφατικά τη λέξη ΝΤΡΟΠΗ. Προσωπικά, πέραν της καταγγελίας, πραγματικά αισθάνομαι ντροπή και βαθύτατη λύπη« ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος..

«Χθες γιορτάσαμε μια πολύ λαμπρή ημέρα για την Ελληνική Δημοκρατία και χρέος όλων μας είναι να δίνουμε καθημερινά –όχι μόνο επετειακά- υπόσταση σε αυτή τη ημέρα.», πρόσθεσε.

«Είναι φανερό ότι είναι ένα απαράδεκτο και καταδικαστέο γεγονός, προσβλητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συμφωνούμε από αυτή την άποψη με τα περαιτέρω που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής», είπε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Καταδικάζουμε και εμείς απερίφραστα το περιστατικό. Μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό και τα πολλά περιστατικά που συμβαίνουν, υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι - και συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, για την άμεση αντίδραση, και στην Αθηνά Γληνού, η ελπίδα ότι σε κάθε τέτοιο περιστατικό όλα κόμματα της Βουλής ενώνονται κατά της βίας και ας μείνουμε με αυτό το ευχάριστο μήνυμα ότι πάντοτε θα καταδικάζουμε», υπογράμμισε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ, Γιώργος Τσιρώνης .

«Συντασσόμαστε με τον πρόεδρο της Βουλής», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των «Σπαρτιατών», Θανάσης Χαλκιάς και συμπλήρωσε: «Θα ήθελα και εγώ να καταδικάσω αυτό το γεγονός και όσα γεγονότα έχουν ξαναγίνει σε αυτή την αίθουσα. Θα είναι πάντα καταδικαστέα και κατακριτέα από την δική μας πλευρά, δεν αρμόζουν στον κοινοβουλευτισμό και θέλω να έχω την ελπίδα ότι θα είναι το τελευταίο γεγονός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.