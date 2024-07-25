Σφοδρή ήταν η κριτική που εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, εναντίον του Παύλου Πολάκη, για τα απαξιωτικά σχόλια κατά συνεργάτιδας του Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο της Βουλής να κάνει λόγο για «βούρκο» ενώ του επέβαλε την ποινή της ανάρμοστης συμπεριφοράς που περιλαμβάνει την περικοπή του 1/2 της μηνιαίας αποζημίωσης του βουλευτή.

«Είχαμε ακόμα ένα απεχθές απαράδεκτο και αηδιαστικό κρούσμα απαράδεκτης συμπεριφορά συναδέλφου έναντι γυναίκας που έκανε τη δουλειά της σε επιτροπή της Βουλής, που δέχθηκε καταιγισμό υβριστικής συμπεριφοράς από τον Πολάκη. Αναγκάστηκε να ακούσει σε ύφος αποτρόπαιο και υβριστικό "μη στρίβετε τη μούρη σας κυρία μου έχετε μόνιμο στρίψιμο προσώπου" και διάφορες ερμηνείες φυσιογνωμίας της» είπε ο κ. Τασούλας.

«Όση φιλοδοξία και να περιέχει το να είναι κανείς πρόεδρος Βουλής τέτοιες ώρες, ντρέπομαι που αναγκάζομαι να ασχολούμαι με τέτοιους συναδέλφους που με κάνουν να νιώθω τέτοια ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό όπως εκπροσωπείται από πρόσωπα όπως ο Πολάκης» πρόσθεσε.

«Δεν θα επιτρέψω σε αυτόν τον χυδαίο ζήτουλα προσοχής μέσω ύβρεων να προσβάλει τις ιδιότητες όλων μας. Δεν θα επιτρέψουμε στον Πολάκη να μας ρίξει στο βούρκο του. Ας χαρεί τον βούρκο μόνος του» είπε ο πρόεδρος της Βουλής.



