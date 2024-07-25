Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης, μετά τη λεκτική επίθεση που εξαπέλυσε στη νομική σύμβουλο του Άδωνι Γεωργιάδη, Νατάσα Πετρούλια.

«Μετά από εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τον πρόεδρο της ΚΟ, Σωκράτη Φάμελλο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Αναγνώστηκε η επιστολή διαγραφής από το προεδρία της Βουλής

Αναγνώστηκε στην ολομέλεια η επιστολή του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου για τη διαγραφή του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Την επιστολή ανέγνωσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Λαμπρούλης.

Το επεισόδιο του Παύλου Πολάκη με τη Νατάσα Πετρούλια

Σε νέο επεισόδιο ενεπλάκη την Πέμπτη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Αυτή τη φορά εξαπέλυσε λεκτική επίθεση στη νομική σύμβουλο του Αδωνι Γεωργιάδη, Νατάσσα Πετρούλια στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Ο κ. Πολάκης απευθυνόμενος στην κα Πετρούλια της είπε: "Μην στρίβετε τη μούρη σας κυρία μου. Έχετε ένα μόνιμο, όχι χαμόγελο, έχετε ένα στρίψιμο του στόματος εν είδει απαξίας. Μην το κάνετε αυτό, το έχετε ξανακάνει και είναι εκνευριστικό."

Και συνέχισε λέγοντας: "Εχει ένα μόνιμο στριφογύρισμα του προσώπου, απαξίας. Είναι εκνευριστικό να το βλέπω"

Στο περιστατικό επενέβησαν παρευρισκόμενοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και του ΣΥΡΙΖΑ, με την κα Λινού μάλιστα να παίρνει τον λόγο, η οποία ξεσπώντας σε κλάματα να ζητά "συγγνώμη από τη συνάδελφο που υπέστη αυτή τη μορφή βίας. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια συμπεριφορά, δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, σε καμία γυναίκα και κανέναν άνθρωπο."

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας αναφέρει: "στη διακοπείσα από χθες συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εν απουσία μου, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε με απίστευτη λεκτική βία στην νομική μου σύμβουλο κ. Νατάσσα Πετρούλια. Η κα Πετρούλια εκεί βρισκόταν στην εργασία της, καθώς η δουλειά της είναι να ετοιμάζει τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που θέλουμε ή όχι να εγκρίνουμε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής. Εν ώρα εργασίας της λοιπόν, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της επιτέθηκε διότι είπε: «δεν του αρέσει η φάτσα της κλπ» προσοχή η κυρία αυτή δεν έχει το δικαίωμα του λόγου στην Επιτροπή δεν μίλησε καθόλου στον κ. Πολάκη. Ήταν τόσο βάναυση η επίθεση του σε μία εργαζόμενη ανυπεράσπιστη γυναίκα, που στη συνέχεια οι συνάδελφοι κ. Μπιμπίλας από την Πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Παναγιωτόπουλος και η κα Αθηνά Λινού από τον ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν αμέσως το περιστατικό, όπως φυσικά και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η κα Λινού μάλιστα στο τέλος δάκρυσε από ντροπή, για την συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου και στο πώς έκανε να αισθανθεί την εργαζόμενη αυτή γυναίκα εκείνη την στιγμή.

Κατόπιν όλων αυτών επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Τασούλα και ζήτησα την λήψη πειθαρχικών μέτρων από την Βουλή εναντίον του κ. Πολάκη. Το να τα βάζει μαζί μου, είναι ως ένα βαθμό κατανοητό, αλλά το να αναγκάζει με bullying, μία ανυπεράσπιστη εργαζόμενη γυναίκα να κλαίει στην εργασία της είναι Απαράδεκτο! Απορώ αν πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον καλύψει και αυτή τη φορά που ενώπιον όλων επέδειξε μία τόσο επαίσχυντη συμπεριφορά."

Πριν από λίγο, στην διακοπείσα από χθες συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εν απουσία μου, ο @pavpol2222 επιτέθηκε με απίστευτη λεκτική βία στην νομική μου σύμβουλο κ. Νατάσσα Πετρούλια. Η κα Πετρούλια εκεί βρισκόταν στην εργασία της, καθώς η δουλειά της… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 25, 2024

"Ο κ. Πολάκης έχει χάσει κάθε όριο ευπρέπειας"

Σε δηλώσεις αμέσως μετά το επεισόδιο προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ζητώντας τη διαγραφή του κ. Πολάκη.

Οπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης: «Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης σήμερα στη Βουλή προέβη, για πολλοστή φορά, σε μια απρόκλητη φραστική επίθεση, στρεφόμενος κατά συνεργάτιδας του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη».

«Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο κ. Πολάκης έχει χάσει κάθε όριο ευπρέπειας, όπως κι εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με το πόσες φορές μπορεί να επιτεθεί χωρίς λόγο και αιτία σε όποιον άνθρωπο βρει εύκαιρο. Αυτή τη φορά επέλεξε μια εργαζόμενη γυναίκα, η οποία, μάλιστα, δεν μπορούσε ούτε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αφού δεν είχε δικαίωμα λόγου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και κατέληξε λέγοντας: «Ελπίζουμε αυτή να είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το -ομολογουμένως ευρύχωρο- ποτήρι της ατελείωτης ανοχής του κ. Κασσελάκη και να κάνει, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, το αυτονόητο, διαγράφοντας τον κ. Πολάκη. Πλέον δεν πείθει ούτε τους βουλευτές του, όπως φάνηκε και από την ανθρώπινη αντίδραση της κας Λινού στο νέο αυτό παραλήρημα λεκτικής βίας του κ. Πολάκη».

Πηγή: skai.gr

