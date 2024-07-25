Mε επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είπε για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ξεκίνησε την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο κ. Μητσοτάκης προέβη σε μια ομιλία ιστορικού αναθεωρητισμού που φαίνεται ότι αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη του αφηγήματός του, μιας και με την αληθινή ιστορία αυτό είναι προφανώς ασύμβατο».

Ακολούθως εξήγησε: «Μίλησε κυρίως εκ μέρους της παραταξιακής, αλλά και οικογενειακής του παράδοσης και θα μπορούσε να αποδώσει κανείς όλες αυτές τις παραλείψεις σε έναν βολικό υποκειμενισμό. Υπάρχουν όμως μερικά σημεία που ακόμη κι έτσι, συνιστούν ιστορική παραποίηση και στα οποία θέλω να σταθώ: Μίλησε για επούλωση των πληγών της χουντικής προδοσίας κι αποκατάσταση κατά την μεταπολίτευση του γνήσιου πατριωτισμού έναντι των χουντικών δοξασιών, χωρίς να διευκρινίσει πως υπηρετεί κάτι τέτοιο η ύπαρξη κορυφαίων υπουργών του υμνητών και νοσταλγών. Με ψευδοπατριωτικές αμετροέπειες, σαν αυτές του κ. Γεωργιάδη, προκειμένου να ξεχάσουν οι άνθρωποι τον εθνικό ακρωτηριασμό στον οποίο μας οδήγησαν οι απόψεις των δασκάλων του; Επίσης όσα συνέβησαν αποτέλεσαν την επιτομή του κράτους-πελάτη, μειωμένης εθνικής κυριαρχίας και ξένης εξάρτησης».

Για "κορύφωση του κυβερνητικού αδιεξόδου", έκανε λόγο ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρόσθεσε ότι "το αδιέξοδο προμηνύει την κατάρρευση του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη και την ανεξέλεγκτη πτώση των θραυσμάτων στο σύνολο της κοινωνίας".

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Κασσελάκης δεν έκανε καμία αναφορά στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που ανακοινώθηκε λίγη ώρα νωρίτερα από το βήμα της Ολομέλειας από τον Σωκράτη Φάμελλο.

Στην ομιλία του ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε: "Η κατάρρευση του επιτελικού μοντέλου διαχείρισης της δημόσιας υγείας κινδυνεύει να μετατραπεί σε καθολική αδυναμίας πρόσβασης της κοινωνίας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων με την υπο-αμοιβή, τον ανύπαρκτο έλεγχο την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων και την εξαήμερη εργασία απειλεί υπαρξιακά την τουριστική, επισιτιστική και αγροτική βιομηχανία της χώρας. Η κατάρρευση του Κράτους Δικαίου και η γενικευμένη επιτάχυνση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της κρατικής λειτουργίας σε καθεστώς ατιμωρησίας εξελίσσεται σε μόνιμη απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στο πολίτευμα".

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει εγκαταλείψει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είπε χαρακτηριστικά: "Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για ΄ήρεμα νερά', βλέπουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια νέα περίοδο κλιμάκωσης". Μίλησε για "φιέστες μίσους στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας συνοδεία πολεμικών πλοίων" και για " απόπειρα ανάμειξης της Τουρκίας στα εσωτερικά θέματα της Ελλάδος, αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Κάσο με ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και εκ νέου αμφισβήτηση του καθεστώτος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης". Ακολούθως πρόσθεσε: "Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, εμείς, ως υπεύθυνη αντιπολίτευση απαιτούμε από την κυβέρνηση να παρουσιάσει επιτέλους μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με αρχή, μέση και τέλος, για την αντιμετώπιση του αναθεωρητικού νεό-οθωμανικού τουρκικού αφηγήματος της "Γαλάζιας Πατρίδας" και την δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο με την Ελλάδα στη βάση του διεθνούς δικαίου".

Αναφέρθηκε στο θέμα των τραπεζών και της Attica Bank: "Η κατάρρευση των κανόνων της ισονομίας των πολιτών απέναντι στο τραπεζικό σύστημα, την οποία ανέδειξα με την αλήθεια μου, χάριν της οποίας αποκάλυψα τις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις του Πρώτου Θέματος, αλλά και της ίδιας της ΝΔ που χρωστάει μισό δισεκατομμύριο, αλλά και της νομοθετημένης ατιμωρησίας των τραπεζικών στελεχών κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία εμπέδωση συναισθήματος ματαιότητας της αξίας της υγιούς συναλλαγής πολιτών και τραπεζών".

Ακολούθως ξεκαθάρισε: "Για αυτόν τον λόγο καταψηφίζουμε αυτή την σκανδαλώδη συνένωση μίας προβληματικής συνεταιριστικής τράπεζας με μία μεθοδευμένα προβληματική δημόσια τράπεζα, ακριβώς για να απαλλάξουν τους φίλους τους ιδιώτες μετόχους της Παγκρήτιας από την υποχρέωση, με βάση τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διασώσουν με τα δικά τους χρήματα την δική τους ιδιωτική τράπεζα. Απέναντι στην παρακμή του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, το οποίο έχει μετατραπεί σε έναν παρασιτικό μηχανισμό κερδοφορίας των ιδιωτών, σε ένα κυνικό καρτέλ που χρεώνει ό,τι θέλει, σε όποιον θέλει. Που δανείζει όποιον θέλει, με πρώτη προτίμηση του φίλους της κυβέρνησης εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και λέμε την αλήθεια: Ότι η κερδοφορία των Ελληνικών Τραπεζών είναι ασύλληπτα μεγάλη για τα παγκόσμια δεδομένα και ότι όλο αυτό το σύστημα καταστρέφει, αντί να βοηθά την ελληνική οικονομία. Και ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης; Αντί να διασφαλίσει την ύπαρξη δημόσιου τραπεζικού πυλώνα, τώρα ΄που εγκατέλειψε τις κρατικές συμμετοχές στις τέσσερις συστημικές τράπεζες να έρχεται και να μετατρέπει την τελευταία πρακτικά δημόσια τράπεζα, δηλαδή την Τράπεζα Αττικής σε μία ακόμη ιδιωτική τράπεζα, καταργώντας έτσι, στο πλαίσιο των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την δυνατότητα του Κράτους να παρέμβει ρυθμιστικά υπέρ των πολιτών στο τραπεζικό οικοσύστημα".

Αναφέρθηκε στο θέμα της δημόσιας υγείας: "Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να δίνει την μάχη για να σταματήσει η αιμορραγία που προκαλεί το κύμα παραιτήσεων των γιατρών μας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυξάνουμε τους μισθούς του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, προσλαμβάνουμε προσωπικό και λύνουμε το πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα υπάρχει σε λίγους μήνες Εθνικό Σύστημα Υγείας".

Γενίκευσε την επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας: "Η καταρρέουσα επιτελική κυβέρνηση πέφτοντας απειλεί να σκεπάσει κάθε δημοκρατικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης συμπεριλαμβανομένης της ελευθεροτυπίας, συμπεριλαμβανομένου του συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υποδομών που για χατίρι πέντε μεγαλοεργολάβων που κατασκευάζουν αυτοκινητοδρόμους μας έχουν κάνει την μόνη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς σιδηρόδρομο. Ζούμε στην εποχή Μητσοτάκη όπου η υποκρισία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιδοτούμε την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με 10.000 ευρώ και την γέννηση ενός παιδιού με 2.500 ευρώ. Ενός παιδιού του οποίου οι γονείς καλούνται να το μεγαλώσουν πληρώνοντας τα ακριβότερα στον Δυτικό κόσμο ενοίκια σε σχέση με τον μισθό τους. Γονείς που πληρώνουν το ακριβότερο παγκοσμίως ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με το μισθό τους. Γονείς που πληρώνουν κάθε εβδομάδα το ακριβότερο super market παγκοσμίως σε σχέση με τον μισθό τους. Γονείς που έχουν φτάσει στο σημείο, Αύγουστο μήνα, να έχουν μόνο μια επιλογή: το να πτωχεύσουν ταξιδεύοντας με τα παιδιά τους για διακοπές 10 ημερών σε κάποιο φτηνό νησί ή να μείνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και να πτωχεύσουν ανάβοντας τα air conditions. Αυτό απέμεινε εξαιτίας του κ. Μητσοτάκη από τα 50 χρόνια δημοκρατίας σε αυτή την χώρα: Το να έχει ο πολίτης το δικαίωμα να επιλέξει μόνο το πώς θα πτωχεύσει!!!".

Έκανε αναφορά στα του κόμματος: "Ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα για το κόμμα μας και για τις κοινοβουλευτικές μας ομάδες. Όμως σε αυτή την συγκυρία παρότι από μία άδικη διάσπαση μείναμε λιγότεροι έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε σαν 156. Και αυτό να είστε βέβαιες και βέβαιοι ότι η κοινωνία θα μας το ξεπληρώσει. Και εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια και το δικαίωμα να ξεχάσουμε την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό. Δεν υπάρχει χώρος για τακτικισμούς και ατομικές ατζέντες. Υπάρχουν εκεί έξω 10.000.000 ζευγάρια μάτια που μας παρακολουθούν και μας κρίνουν καθημερινά. Και ανάμεσά μας δεν υπάρχει κάποιος αλάνθαστος, αλλά είμαι βέβαιος, αλλιώς δεν θα ήμουν πρόεδρος σε αυτό το κόμμα, ότι δεν υπάρχει και κανένας δόλιος. Ελάτε να αναδείξουμε την συλλογική μας ποιότητα. Και όχι τις ατομικές μας μικροδιαφωνίες. Ο λαός σας εξέλεξε βουλευτές και ο λαός με εξέλεξε πρόεδρό σας. Και για κανέναν μας δεν έκανε λάθος".

Κλείνοντας υπογράμμισε: "Σήμερα έχω υποχρέωση, τιμώντας τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας να σας καλέσω να σταθούμε ασπίδα προστασίας της κοινωνίας ώστε η καταρρέουσα κυβέρνηση να μην εκμηδενίσει κανέναν πολίτη. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η ελπίδα για μια μεγάλη δημοκρατική κυβέρνηση παραμένει ζωντανή. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η βεβαιότητα επαναφοράς του λαού στην εξουσία παραμένει υπαρκτή".

