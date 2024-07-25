Καυστικά σχολιάζουν πηγές της ΝΔ την παρουσία του Παύλου Πολάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπό τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, παρά τη διαγραφή του λίγη ώρα πριν με αφορμή την απαξιωτική συμπεριφορά του απέναντι σε συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ειδικότερα, πηγές του κυβερνώντος κόμματος αναφέρουν ότι «πρώτη φορά βλέπουμε πάντως κάποιον να μπαίνει σε θεσμικό όργανο από το οποίο έχει διαγραφεί» και συνεχίζουν «ίσως το γεγονός το ότι ο Κασσελακης δεν είπε λέξη για αυτό στην ομιλία του, να επιβεβαιώνει γιατί έγινε έτσι».

Σημειώνεται ότι ο κ. Πολάκης προσήλθε στη συνεδρίαση όπου ο Σωκράτης Φάμελλος τον ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να ανέβει με τον πρώτο να επιμένει και να ανταπαντά «ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι δεν με θέλουν».

Πηγή: skai.gr

