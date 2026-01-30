Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουρκικές διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν τις νέες επ’ αόριστον Navtex για το Αιγαίο ως «τεχνικό ζήτημα» και δηλώνουν ότι επιθυμούν τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο, χωρίς ένταση.

Η Τουρκία διαμηνύει ότι δεν έχει αλλάξει η θέση της σχετικά με το Αιγαίο και οι νέες Navtex δεν προσφέρουν κάτι διαφορετικό από το παρελθόν.

Στο παρελθόν έχουν εκδοθεί εκατοντάδες Navtex για δραστηριότητες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα της.

Ως «τεχνικό ζήτημα» χαρακτηρίζει την προκλητική έκδοση νέων... επ' αόριστον Navtex για το Αιγαίο η τουρκική πλευρά όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Όπως ανέφεραν τουρκικές διπλωματικές πηγές στον ΣΚΑΪ «επιθυμούμε τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο, δεν θέλουμε ένταση». Διαμηνύουν πάντως ότι δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας σε σχέση με το Αιγαίο σε σχέση με το παρελθόν. Οι νέες Navtex δεν λένε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν.



Σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και εάν μπορεί η Ελλάδα να εκδίδει Navtex ή μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες στο Αιγαίο σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα της, έχουν εκδοθεί εκατοντάδες Navtex στο παρελθόν αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τονίζουν επίσης ότι θέλουν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, παρά την αρνητική συγκυρία της έκδοσης των Navtex.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία», ξεκαθάρισε πάντως νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στη δήλωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τις «επ’ αόριστον Navtex».

Μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Alpha υπογράμμισε ότι οι διαρκείς τουρκικές NAVTEX στο Αιγαίο δεν έχουν καμία νομική ουσία και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφήνοντας αιχμές για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους πίσω από τις τουρκικές ανακοινώσεις.

Κατέληξε, τέλος, ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί ή να νομιμοποιήσει στην πράξη τέτοιου είδους ενέργειες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πότε θα συναντηθούν Μητσοτάκης - Ερντογάν

Θέμα ημερών, αν όχι ωρών, είναι η ανακοίνωση της τελικής ημερομηνίας συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Γιάννης Καντέλης. Οι δυο πλευρές έχουν εστιάσει σε δύο ημερομηνίες που βολεύουν και τους δύο ηγέτες, δηλαδή η Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και η Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, και αναμένεται η τελική συμφωνία για τη μετάβαση του πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα. Πιθανότερη ημερομηνία είναι η 11η Φεβρουαρίου, μια ημέρα πριν τη μετάβαση του κ. Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες για την άτυπη σύνοδο της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.