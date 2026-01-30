Νίκος Χαρδαλιάς: «Tη Δυτική Αττική, δεν τη θυμόμαστε μόνο στα δύσκολα»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αναλυτικά τι εξετάστηκε

«Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ήδη αποδώσει και αποδεικνύονται σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών»

Συνάντηση εργασίας είχε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού, ενώ πραγματοποίησε αυτοψία σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αστικής ανάπλασης, προϋπολογισμού 61,8 εκατ. ευρώ τα οποία εκτελούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των εξής παρεμβάσεων:

- Έργο αστικής ανάπλασης σε 'Ανω Λιόσια και Ζωφριά προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται μέσω της ΟΧΕ για τη Δυτική Αθήνα. Θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένους δρόμους (πεζοδρομήσεις, δεντροφυτεύσεις κ.α) συνολικής έκτασης 44.000 τ.μ. με στόχο την λειτουργική, περιβαλλοντική και αισθητική βελτίωση της περιοχής.

- Ανέγερση 5ου Γυμνασίου 'Ανω Λιοσίων, ενός νέου σχολικού συγκροτήματος δύο κτηρίων, σε έκταση 5,5 στρεμμάτων, προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα, πέραν των χώρων διδασκαλίας, θα διαθέτει εργαστήρια, αίθουσες ξένων γλωσσών και πολλαπλών χρήσεων, και βοηθητικούς και αύλειους χώρους.

- Αντιπλημμυρική προστασία Ανατολικής Λεκάνης 'Ανω Λιοσίων προϋπολογισμού 16,6 εκατ. ευρώ, το οποίο περατώθηκε τον περασμένο Μάιο και είναι υψηλή σημασίας γιατί τη θωράκιση της περιοχής μετά από τις πυρκαγιές του 2023. Περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών συνολικού μήκους 3.682 μέτρων, νέου συλλεκτήρα ομβρίων, φρεατίων και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων.

- Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Πανοράματος 'Ανω Λιοσίων, χρηματοδοτούμενο από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ύψους 9,7 εκ ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές του Πανοράματος και του Αγ. Γεωργίου συνολικού μήκους 4.765 μέτρων.

Μετά την επίσκεψη του στα εργοτάξια των ανωτέρω έργων ο κ. Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από την αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Αθανασία Παπασπύρου και τον δήμαρχο, επισκέφθηκε το Πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του δήμου Φυλής, μια μεγάλη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργεί στο αποκατεστημένο τμήμα της παλιάς χωματερής. Το έργο, ύψους 25,4 εκατ. ευρώ είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2021-2025 και χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο των εργασιών, έχει γίνει εκτεταμένη ανάπλαση και δενδροφύτευση σε έκταση 787 στρεμμάτων, καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 6,39MW, για την κάλυψη αναγκών του δήμου και ευάλωτων πολιτών.

«Η επίσκεψή μου στον δήμο Φυλής, είναι μέρος μιας διαρκούς και ουσιαστικής συνεργασίας με τον δήμαρχο και φίλο Χρήστο Παππού, που έχει μετρήσιμα αποτελέσματα - και μάλιστα μόνο τρεις μήνες μετά την τελευταία μας συνάντηση για την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Μαζί είδαμε από κοντά την πρόοδο κρίσιμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλά και παρεμβάσεων που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούμε, αποτελούν βασικούς πυλώνες της θωράκισης της περιοχής, ιδιαίτερα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώνουμε όλο και συχνότερα. Παράλληλα με αυτά, προχωράμε σε έργα που αποτυπώνουν τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεμβάσεών μας.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: τη Φυλή, αλλά και όλη τη Δυτική Αττική, δεν τη θυμόμαστε μόνο στα δύσκολα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε θέσει την περιοχή στον πυρήνα του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος του ολιστικού προγράμματος 545 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Αττική, που ανακοινώσαμε ήδη από τον Ιανουάριο του 2024.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και παρουσία στο πεδίο. Γιατί η ασφάλεια και η ισόρροπη ανάπτυξη δεν είναι σύνθημα -- είναι καθημερινή δουλειά».

Ο δήμαρχος Φυλής, Χ. Παππούς, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υλοποίηση κρίσιμων έργων θωράκισης από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αφού όπως επεσήμανε «τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ήδη αποδώσει και αποδεικνύονται σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών. Και είδαμε πρόσφατα, ότι παρά τις έντονες βροχοπτώσεις η περιοχή δεν πλημμύρισε, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα έργα ορεινής υδρονομίας που έχουν εκτελεστεί».

