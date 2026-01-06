Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026 και επίσημα κόμμα, το οποίο θα κατέβει στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Σε συνέντευξη της στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, η Μαρία Καρυστιανού άνοιξε τα χαρτιά της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του».

Ανέφερε ακόμα ότι, αυτό το κίνημα ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε μέχρι εδώ με τελικό στόχο την κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελές, χωρίς ωστόσο να κάνει ανακοινώσεις για το όνομα του κόμματος.

«Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη του. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» είπε.

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι «οργανώνεται πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια», αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια».

«Αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στα προαπαιτούμενα είναι η εμπειρία και η γνώση. «Δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους. Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο πρόσωπο του κ. Φαραντούρη η κ. Καρυστιανού σημείωσε: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή, που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

