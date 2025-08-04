Τα ανοιχτά μέτωπα του δύσκολου Αυγούστου

Της Δώρας Αντωνίου

Το πολυαναμενόμενο σε κυβέρνηση και βουλευτές μήνυμα έναρξης της αυγουστιάτικης ανάπαυλας έδωσε χθες ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας και την αποχή του για τις επόμενες δύο Κυριακές από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση που «ανεβάζει» στο Facebook.

Πρόκειται για ένα διάλειμμα που φαίνεται να το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η κυβέρνηση και η κυβερνητική παράταξη, καθώς το τελευταίο διάστημα διαμορφώθηκαν συνθήκες έντονης πίεσης και η προσδοκία είναι να λειτουργήσουν οι διακοπές σαν βαλβίδα αποφόρτισης.

Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες (Πρώτο Θέμα) θέλησε να δώσει μια εικόνα αδιατάρακτης κανονικότητας για την κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ότι ο ίδιος θα διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Με τις δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδίωξε να αποφορτίσει το κλίμα και την αναταραχή που επικρατεί στο εσωτερικό κυβέρνησης και κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπου η δυσαρέσκεια, οι ανταγωνισμοί και οι γκρίνιες δείχνουν διαρκώς να οξύνονται.

Είναι δεδομένο, πάντως, ότι η κατάσταση που επικρατεί και τα ανοιχτά μέτωπα που έχουν διαμορφωθεί απέχουν πολύ από την εικόνα που ιδανικά επιθυμούσε η κυβερνητική ηγεσία να αφήσει πίσω στις αρχές Αυγούστου.

Ιδανικά, στόχος ήταν η δημοσκοπική άνοδος που το κυβερνών κόμμα σημείωνε στις αρχές του καλοκαιριού να συνεχιστεί και αυτή την περίοδο να έχει παγιωθεί ένα ποσοστό κοντά στο 30%, που θα αποτελούσε τη βάση για περαιτέρω αύξηση των ποσοστών μετά τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

Αντί γι’αυτό, η κυβέρνηση μετράει πληγές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή. Δημοσκοπικά, οι απώλειες δεν είναι αμελητέες και αν κάτι σώζει την κατάσταση είναι το γεγονός ότι δεν φαίνεται, για άλλη μια φορά, η αντιπολίτευση να μπορεί να καρπωθεί την υποχώρηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος.

Οι σχετικοί με τη δικογραφία χειρισμοί, με αποκορύφωμα την ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας για τις προτάσεις σύστασης προανακριτικής, προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια και αναταράξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η καλοκαιρινή διακοπή σε σημαντικό βαθμό προστατεύει από την εκδήλωση αυτής της δυσαρέσκειας, ενώ βάζει φρένο και στη συζήτηση περί απώλειας στήριξης από μερίδα βουλευτών, που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε απώλεια δεδηλωμένης.

Η νέα εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά με συνέντευξή του (Βήμα) υπενθύμισε ότι το μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό παραμένει ενεργό. Με τις δηλώσεις του έδειξε ότι διατηρεί σταθερά κριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση, ανεβάζοντας τους τόνους της κριτικής του, καθώς έφτασε να δηλώσει, με αφορμή όσα έγιναν στην ψηφοφορία για την προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι «αυτή η κυβέρνηση λίγο - λίγο ακυρώνει τη θεσμική ομαλότητα της Μεταπολίτευσης».

Παράλληλα, εξακολουθεί τη σκληρή κριτική για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, όπου η κυβέρνηση πιέζεται από την κινητικότητα της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο. Ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να διατηρήσει διαύλους με το παραδοσιακό ακροατήριο της παράταξης και διατηρεί ζωντανή τη συζήτηση για ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας προσεχώς, πιθανότητα που αποτελεί έναν ακόμη «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση.

Πόσο όλα αυτά έχουν προκαλέσει ουσιαστική ζημιά θα το μετρήσουν οι βουλευτές τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι η περίοδος επιστροφής στις περιφέρειές τους και ζύμωσης με την εκλογική βάση.

Από το Μαξίμου ρίχνουν το βάρος στο πακέτο ανακοινώσεων της ΔΕΘ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το τελικό ύψος των μέτρων που θα ανακοινωθούν θα υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ που έχει ανακοινωθεί. Η παρουσία του πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο στοίχημα της προσπάθειας για ανασύνταξη της κυβέρνησης και ανάκτησης του χαμένου εδάφους.

Αν δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, δεν υπάρχουν πολλές εφεδρείες.





