Στην τελευταία του ανασκόπηση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές προχώρησε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία καλύπτει σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων τουρισμού και εστίασης. Όπως τόνισε, η εφαρμογή της οδήγησε σε αύξηση άνω του 1.000% των δηλωμένων υπερωριών στον τουρισμό και 130% στην εστίαση, επιφέροντας πρόσθετα φορολογικά έσοδα 1,7 δισ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, που συνέβαλε σε αύξηση των ελέγχων και των προστίμων. Παράλληλα, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψε ρεκόρ 25ετίας στις νέες θέσεις εργασίας και αύξηση άνω του 75% στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, αναφέρθηκε στον νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE όπου η Ελλάδα κατέθεσε σχέδιο συμμετοχής, διεκδικώντας χρηματοδότηση ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του εξοπλιστικού μας σχεδιασμού λέγοντας ότι αποτελεί «πρόσθετη αποτρεπτική ισχύς για τη χώρα μας»

«Ο εξοπλιστικός σχεδιασμός της πατρίδας μας για την περίοδο 2025–2036 αυξάνεται από 28,8 σε 30 δισ. ευρώ, ενώ οι ετήσιες παραλαβές εξοπλισμού θα ενισχυθούν από 2,3 δισ. ευρώ το 2026 σε περίπου 2,6 δισ. ευρώ από το 2028 και μετά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στην παράδοση της «πολύπαθης εθνικής Πατρών - Πύργου» όπως επίσης και στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ επισημαίνοντας ότι «επιμένουμε στην πρόταση για μηδενικούς δασμούς σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά προϊόντα».

Δεν παρέλειψε ακόμη να σχολιάσει την τιτάνια προσπάθεια που ξεκίνησε από το Κέντρο Υγείας Μετσόβου για την μεταφορά του 15χρονου Δημήτρη στο Τορίνο για μεταμόσχευση αλλά και στον πρώτο απολογισμό της χρήσης του καινοτόμου εργαλείου της ψηφιακής ιχνηλάτησης ασθενών στα Επείγοντα.

Καλημέρα και καλή πρώτη Κυριακή του μήνα! Κάποιοι λένε ότι ο Αύγουστος είναι κάτι σαν την Κυριακή του καλοκαιριού. Κι έχουν δίκιο. Είναι ο μήνας που οι περισσότεροι από εμάς θα αναζητήσουμε λίγες ημέρες ξεκούρασης και επιστροφής σε αγαπημένα μέρη, συνήθειες και ανθρώπους, αφήνοντας για λίγο πίσω την καθημερινότητα της πόλης και της δουλειάς. Όλοι έχουμε ανάγκη από μια μικρή, έστω, παύση για να φορτίσουμε ξανά τις μπαταρίες μας, να κάνουμε τον απολογισμό του χειμώνα που πέρασε, αλλά και να θέσουμε τους νέους στόχους για αυτόν που έρχεται. Το μυαλό μου, βέβαια, πάντοτε αυτές τις περιόδους πηγαίνει σε όλες και όλους εκείνους που εργάζονται, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να ξεκουράζονται. Ας είμαστε, λοιπόν, ευγνώμονες και ευγενείς μαζί τους, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες.

Ξεκινώ αυτήν την τελευταία ανασκόπηση του καλοκαιριού, ακριβώς από τον χώρο και τους ανθρώπους της εργασίας για τους οποίους έχουμε κάνει πολλά τα τελευταία χρόνια. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον σχεδόν 2 εκ. εργαζόμενους και μάλιστα από φέτος εφαρμόζεται και στους πολυπληθείς κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Χάρη σε αυτήν, εκατομμύρια υπερωρίες που παλαιότερα παρέμεναν αδήλωτες, πλέον δηλώνονται και πληρώνονται, με σεβασμό στα όρια που ορίζει η νομοθεσία. Αρκεί να πούμε ότι στον τουρισμό, η αύξηση των δηλωμένων υπερωριών ξεπερνάει το 1.000%, στην εστίαση αγγίζει το 130%, ενώ στη βιομηχανία και το λιανεμπόριο κυμαίνεται από 85% έως 92%. Η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία είναι διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Πλέον όμως έχουμε τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουμε και αυτό συνεπάγεται αύξηση τόσο στα εισοδήματα των εργαζόμενων, όσο και στα έσοδα του κράτους, τα οποία τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα αποτελέσματα από τη μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή δείχνουν ότι το εγχείρημα πέτυχε, καθώς οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί από 54.294 το 2019 σε 79.290 το 2024, τα πρόστιμα από 8.473 σε 16.766 και οι βεβαιώσεις από 33,7 εκ. ευρώ σε 51,3 εκ. ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της εργασίας και ταυτόχρονα της ελευθερίας, της νομιμότητας και της ασφάλειας. Θέλουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να εργάζονται, αλλά και να επιχειρούν σε ένα περιβάλλον ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, με καλύτερες αμοιβές για όλους, χωρίς διακρίσεις και καταχρηστικές πρακτικές. Τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ καταγράφουν ρεκόρ 25ετίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2025, με αύξηση σε μεγαλύτερη του 75% στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι και στην αγορά εργασίας πλέον, κάτι αλλάζει προς όφελος των πολλών.

Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα υποδομών που εκκρεμούσε εδώ και δεκαετίες, επιτέλους παραδόθηκε από αυτήν την κυβέρνηση. Αναφέρομαι φυσικά στην πολύπαθη εθνική οδό Πατρών-Πύργου. Πλέον, μιλάμε για έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο που επεκτείνει τον βόρειο οδικό άξονα της Πελοποννήσου πέραν της Πάτρας για επιπλέον 65 χιλιόμετρα, με στόχο έως το τέλος του έτους να παραδώσουμε και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε αρχικά το 2007, χωρίς καμία πραγματική πρόοδο μέχρι όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019. Η κατάτμηση του έργου είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο και αποφασίσαμε να το επανασχεδιάσουμε, υλοποιώντας το ως έναν ενιαίο, σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Η παλαιά Πατρών-Πύργου δεν ήταν απλώς ένας κακός δρόμος. Ήταν ένας από τους πιο θανατηφόρους της πατρίδας μας. Μόνο την περίοδο 2016-2020 χάθηκαν εκεί 56 ζωές. Και από το 2021 έως σήμερα, άλλοι 25 συνάνθρωποί μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί έναν ελάχιστο φόρος τιμής σε όσους χάθηκαν άδικα σε αυτόν τον δρόμο. Κάναμε το αυτονόητο. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όπου δεν έχει γίνει.

Από την Ηλεία και το δυτικό άκρο της χώρας μας, σας μεταφέρω στον βορρά και την ανατολικότερη μας περιφέρεια, τον αγαπημένο μας Έβρο. Το λέω όπως το νιώθω: για να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς, πρέπει πρώτα και κύρια να αισθάνονται ασφαλείς και να νιώθουν αισιόδοξοι οι Εβρίτες μας. Γι’ αυτό και με απασχολεί συνεχώς το ζήτημα της δημογραφικής συρρίκνωσης, ειδικά του βορείου Έβρου. Άνοιξε, λοιπόν, στο relocation.vouchers.gov.gr το σύστημα υποβολής αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης έως 10.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, για όσους πολίτες ενδιαφέρονται να επιστρέψουν ή να επιλέξουν τον Έβρο για να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν εκεί. Προφανώς, δεν αρκεί ένα επίδομα για να αναστρέψουμε τη δημογραφική συρρίκνωση της περιοχής, γι’ αυτό και το σχέδιό μας πλαισιώνεται από παρεμβάσεις όπως η ενδυνάμωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με νέα τμήματα στην περιοχή, η πύκνωση του σιδηροδρομικού μας δικτύου, αλλά και ενισχυμένα κίνητρα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επιπλέον, λειτουργούν Κινητές Ομάδες Υγείας για τις απομακρυσμένες κοινότητες, ενώ η επέκταση του φράκτη συνεχίζεται ως αποτελεσματικό ανάχωμα στις παράνομες μεταναστευτικές ροές. Παράλληλα, προωθούμε νέες δράσεις απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, ειδικά προγράμματα κινήτρων για νέες επενδύσεις, αλλά και τη μείωση του μεταφορικού κόστους των επιχειρήσεων του Έβρου. Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε επιδότηση για έως και τρία χρόνια σε κυκλική εβδομαδιαία ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά, που θα περιλαμβάνει ενδιάμεσες στάσεις σε Χίο και Μυτιλήνη. Θέλουμε μια Ελλάδα με όλους, για όλους. Αυτή είναι η Εθνική Στρατηγική μας για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Αυτό είναι το όραμά μας και δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτό η διαρκής μέριμνα για τους ακρίτες του Έβρου μας.

Συναφές με το δημογραφικό και το επόμενο θέμα, καθώς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε την επιπλέον χρηματοδότηση με 755 εκ. ευρώ του σημαντικού προγράμματος για τη φύλαξη και δημιουργική απασχόληση βρεφών και παιδιών για τη διετία 2025-2027, ώστε να επωφεληθούν από αυτό ακόμη περισσότερες οικογένειες. Να τονίσω εδώ ότι πέρα από την χρηματική ενίσχυση, το πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια, κάτι που προσφέρει στις οικογένειες μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, αλλά και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Μιλώντας για τα άτομα με αναπηρία, χάρηκα πολύ που τη Δευτέρα άκουσα μόνο καλά λόγια από 4 εκπροσώπους της αναπηρικής κοινότητας για το νέο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’οίκον». Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην πλατφόρμα υπερκάλυψε τον προϋπολογισμό των 24 εκ. ευρώ, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να τον αυξήσουμε κατά 10 εκ. ευρώ επιπλέον, διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 1.000 επιπλέον. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε και να είστε σίγουροι ότι θα τα κάνουμε.

Και από τη θωράκιση της κοινωνίας με μέτρα κοινωνικής συνοχής να περάσω στη θωράκιση της εθνικής μας άμυνας. Η Ελλάδα κατέθεσε σχέδιο συμμετοχής στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, διεκδικώντας χρηματοδότηση ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του εξοπλιστικού μας σχεδιασμού. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο της ΕΕ που στηρίζει τα κράτη-μέλη που επενδύουν στρατηγικά στην άμυνά τους. Έτσι, ο εξοπλιστικός σχεδιασμός της πατρίδας μας για την περίοδο 2025–2036 αυξάνεται από 28,8 σε 30 δισ. ευρώ, ενώ οι ετήσιες παραλαβές εξοπλισμού θα ενισχυθούν από 2,3 δισ. ευρώ το 2026 σε περίπου 2,6 δισ. ευρώ από το 2028 και μετά. Τα νούμερα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί στον προϋπολογισμό. Είναι πρόσθετη αποτρεπτική ισχύς για τη χώρα μας. Είναι ανάπτυξη για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Είναι νέες θέσεις εργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, παραγωγική επανεκκίνηση σε κρίσιμους τομείς. Η άμυνα για εμάς, δεν είναι ούτε τεχνοκρατική επιλογή, ούτε λογιστική εγγραφή. Είναι πάνω απ’ όλα εθνική υπόθεση. Είναι βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως καθήκον και ως προτεραιότητα εθνικής επιβίωσης. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ενίσχυση της άμυνας ως στρατηγική επιλογή πρώτης γραμμής. Γιατί δεν υπάρχει ισχυρή άμυνα χωρίς κοινωνική συνοχή. Και αντιστρόφως, δεν υπάρχει κοινωνική πρόοδος χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα.

Μιλάμε συχνά για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερο το ΕΣΥ. Δύο διαφορετικά γεγονότα αυτής της εβδομάδας δείχνουν πως έχουν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρωτίστως, αναφέρομαι στην τιτάνια προσπάθεια που ξεκίνησε από το Κέντρο Υγείας Μετσόβου που υποδέχθηκε τον 15χρονο Δημήτρη σε κώμα, έως το ΕΚΑΒ με την άμεση κινητοποίησή του αλλά και τον ίδιο τον Υπουργό που συνέβαλαν καθοριστικά στην αεροδιακομιδή και διάσωση του παιδιού με την αναγκαία μεταμόσχευση ήπατος. Του ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά. Αισιοδοξία και ικανοποίηση μας δίνει όμως και ο πρώτος απολογισμός της χρήσης του καινοτόμου εργαλείου της ψηφιακής ιχνηλάτησης ασθενών στα Επείγοντα. Στα νοσοκομεία που εφαρμόζουν το «βραχιολάκι», ο μέσος χρόνος παραμονής των ασθενών στις μεγάλες εφημερίες έχει πλέον μειωθεί κατά 58%! Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης (δηλαδή η εξέταση από 5 έως 7 ειδικότητες γιατρών για κάθε ασθενή) μειώθηκε στις 4 ώρες, με την τελευταία εφημερία να καταγράφει 3 ώρες και 46 λεπτά. Η έγκυρη μέτρηση και αξιολόγηση του ΕΣΥ με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι ο μόνος τρόπος να κάνουμε καλύτερο και πιο λειτουργικό το δημόσιο σύστημα υγείας, προς όφελος των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών που το στελεχώνουν.

Έρχομαι τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και στη σημαντική πρόταση εξαγοράς του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τον μεγαλύτερο όμιλο διαχείρισης χρηματιστηριακών αγορών στην Ευρώπη. Γιατί είναι σημαντική αυτή η είδηση; Για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί ενισχύει την εξωστρέφεια του ελληνικού Χρηματιστηρίου, το φέρνει πιο κοντά στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, προσελκύει περισσότερους επενδυτές και του δίνει μεγαλύτερη δυναμική. Ο δεύτερος είναι ότι η εξαγορά αυτή αποτελεί άλλη μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή καταγράφεται από το 2019 και μετά, με βασικά ορόσημα την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την είσοδο μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά.

Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη της εβδομάδας στα οικονομικά, και με αυτήν θα κλείσω, είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το διμερές μας εμπόριο και τους νέους δασμούς. Το θετικό είναι ότι τερματίζεται μια περίοδος αβεβαιότητας. Όμως, μην ξεχνάμε ότι η επιβολή δασμών βλάπτει και τις δύο οικονομίες, τα προϊόντα μας και εν τέλει την τσέπη των ίδιων των καταναλωτών. Εμείς επιμένουμε στην πρόταση για μηδενικούς δασμούς σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά προϊόντα και ελπίζω να φτάσουμε νωρίτερα -παρά αργότερα- σε ένα τέτοιο επίπεδο αλληλοκατανόησης και εμπορικής εξισορρόπησης με τους Αμερικανούς συμμάχους μας.

Σας εύχομαι από καρδιάς η ανάπαυλα του Αυγούστου να σας δώσει χαρά, ηρεμία και να σας φέρει κοντά με όσους και όσα αγαπάτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε στην κυριακάτικη συνάντηση μας στο δεύτερο μισό πλέον του Αυγούστου -πρακτικά δύο Κυριακές μόνο χωρίς ανασκόπηση, θα αντέξουμε! Να είστε καλά!

