«Πυρά» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση ακυρώνει τη θεσμική ομαλότητα της Μεταπολίτευσης»

«Σήμερα η συντριπτική πλειονότητα διεθνολόγων, αναλυτών, έγκριτων δημοσιογράφων, ακόμη και σε φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, ασκεί δριμεία κριτική στην εξωτερική μας πολιτική. Ό,τι λέμε κατά καιρούς τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο κι εγώ , όλες οι ανησυχίες, οι αγωνίες και οι επισημάνσεις μας έχουν υιοθετηθεί σχεδόν πλήρως», επισημαίνει αρχικά ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής».

«Σε τέτοιες περιπτώσεις η κοινή πολιτική λογική θα επέβαλε τουλάχιστον έναν σκεπτικισμό», επισημαίνει προσθέτοντας ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίζονται αντίθετα «όχι μόνο αμετανόητοι και "αλάνθαστοι", όχι μόνο αλαζόνες αλλά και πολιτικά θρασείς».

Στη συνέχεια εκτοξεύει κατηγορίες επισημαίνοντας: «Σου φταίει... ο Βαληνάκης για τα τουρκολυβικά μνημόνια, την επιβολή νέων τετελεσμένων από την Τουρκία έξω από την Κάσο, τα επανειλημμένα χαστούκια κατά της Ελλάδας από την Τουρκία, από την Λιβύη, από την Αλβανία, από τα Σκόπια, από την Αίγυπτο, κι από το Ισραήλ ακόμα; Σού φταίνε οι πρώην πρωθυπουργοί για τους θερμούς χαριεντισμούς τού -κατά δήλωσή του- "φιλέλληνα" Γεραπετρίτη με τον Τατάρ του ψευδοκράτους; Κι ακόμη, τι είναι αυτά που λες; "Δεν θυμάσαι", ισχυρίζεσαι, πρωτοβουλίες στην εξωτερική μας πολιτική στο παρελθόν;». Προσθέτει ότι «αντί λοιπόν ο σημερινός πρωθυπουργός να προτάξει το εθνικό συμφέρον, αντί να προβληματιστεί, επέλεξε το να συνεχίσει την επιχείρηση μετατροπής της Νέας Δημοκρατίας από κόμμα αρχών, σε κόμμα ιδιοκτήτη. Κρίμα, για τη χώρα αλλά και για την παράταξη».

Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι είναι «εξαιρετικά πιο ανήσυχος» τονίζοντας ότι «την Τουρκία με την "κινητικότητα" την ξεπλένουμε διεθνώς. Αρετή στην εξωτερική πολιτική είναι η αξιοπιστία έναντι φίλων και εχθρών, η οικοδόμηση συντελεστών ισχύος, η εξουδετέρωση προκλήσεων, η εκμετάλλευση ευκαιριών και η δημιουργία συμμαχιών κατά κοινού εχθρού. Όχι ο κατευνασμός που ονομάζεται… "κινητικότητα"! Με δυο λόγια, με τον κατευνασμό θα καταφέρεις τελικά το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που θέλεις. Διότι όλοι σε θεωρούν αδύνατο, κι ενώ εσύ ονειρεύεσαι "ήρεμα νερά" θα έχεις μόνιμες φουρτούνες».

Εξηγεί, έπειτα από ερώτηση του δημοσιογράφου ότι «ξεπλένουμε την Τουρκία σημαίνει απενοχοποιούμε την Τουρκία για όσα εξακολουθεί να κάνει σε βάρος μας. Έτσι χάνουμε υποστηρικτές - και κυρίως χάνουμε συμμάχους από χώρες που έχουν κι αυτές πρόβλημα με την Τουρκία».

Αναφορικά με την εσωτερική επικαιρότητα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αντώνης Σαμαράς ξεκινά λέγοντας: «Όσα συνέβησαν στη Βουλή εκθέτουν την παράταξή μας. Η οποία πάντοτε λειτουργούσε με σεβασμό στους θεσμούς. Αυτά που έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης ήταν πρωτοφανής προσβολή κι απρέπεια έναντι των βουλευτών της ΝΔ, αλλά και της Βουλής συνολικά. Προχώρησαν σε πρωτόγνωρες μεθοδεύσεις, “μαγείρεψαν” καταστάσεις που προκαλούν βαθιά απογοήτευση! Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση λίγο-λίγο ακυρώνει τη θεσμική ομαλότητα της Μεταπολίτευσης».

Επί της ουσίας δε, όπως επισημαίνει: «Πάντα υπήρχαν προβλήματα με τις κοινοτικές επιδοτήσεις στον πρωτογενή Τομέα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά παλιές παθογένειες δεν εξηγούν αυτά που αποκαλύφθηκαν τώρα. Εδώ μοιάζει να πέρασαν σε… άλλη πίστα! Τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα κυκλώματα που υπάρχουν στη δικογραφία, εκθέτουν την Ελλάδα και τους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν πήραν τους πόρους που τους αναλογούσαν επειδή τα χρήματα διοχετεύτηκαν ακόμα και σε ύποπτα κυκλώματα. Απαιτείται ένας νέος σύγχρονος κρατικός φορέας που θα διανέμει με διαφάνεια τους ευρωπαϊκούς πόρους και ταυτόχρονα θα καθοδηγεί τον αγροτικό κόσμο στην παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη κυρίως εξαγωγική αξία».

Για τη Νέα Δημοκρατία λέει ότι «έχει υποστεί μετάλλαξη. Έχει μετατραπεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Να σας το πω λαϊκά: "παραγγέλνεις" ΝΔ και σου έρχεται στο "πιάτο" Ποτάμι, Σημιτικό ΠΑΣΟΚ και... "ολίγη από ΝΔ"! Και γι' αυτό προκαλεί απογοήτευση σε μεγάλη μάζα στελεχών και ψηφοφόρων της».

Υπογραμμίζει ότι «ο πρωθυπουργός οφείλει κάποια στιγμή να αναλάβει τις ευθύνες των αποφάσεών του, σε όλα τα θέματα. Αποφάσισε τη διαγραφή μου. Ήταν η πρώτη φορά που η ΝΔ διέγραψε έναν πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρό της. Το έκανε συνειδητά, το είχε προαποφασίσει». Σε ερώτηση για το αν προτίθεται να ιδρύσει κόμμα ο κ. Σαμαράς απαντά: «Για την ώρα δεν έχω κάτι άλλο να σας πω».

Ολοκληρώνοντας με αναφορά στην οικονομία επισημαίνει ότι «η Ευρώπη απέφυγε τα χειρότερα, γιατί απειλούνταν διπλάσιοι δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα από τις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη βρέθηκε να υποχωρεί και να αναδιπλώνεται. Γλίτωσε τα χειρότερα, αλλά ο συμβιβασμός ήταν επώδυνος για την Ευρώπη».

Σχετικά με πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα επισημαίνει ότι «πρέπει να προετοιμαστούμε και να δράσουμε. Αλλά πώς μπορεί να δράσει η χώρα μας σε σχέση με τις ΗΠΑ, όταν δεν υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας έτσι όπως τα έκανε ο πρωθυπουργός; (…) Η σημερινή ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί εάν δεν αλλάξει πλήρως η ενεργειακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του "χρηματιστηρίου ενέργειας". Το λέω ξεκάθαρα στους Έλληνες πολίτες: να μην έχουν ψευδαισθήσεις, δεν θα πέσουν οι τιμές εάν συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή πολιτική (…). Σήμερα είναι πολλοί οι πολίτες που δεν τα φέρνουν βόλτα. Πάρα πολλοί! Όλη η μεσαία τάξη δοκιμάζεται. Πολύ περισσότερο που τα λεφτά που μας δίνει η Ευρώπη δεν φτάνουν στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν συζητώ καν για τη χαμηλότερη τάξη, υποφέρει! Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η οικονομία χρειάζεται νέο σχεδιασμό. Και το λέω καθαρά, με το κράτος παρόν σε αρκετούς τομείς. Όχι με επιδόματα. Με μεταρρυθμίσεις, βαθιές κι ουσιαστικές όμως. Όχι επικοινωνιακές. Με ισχυρό πρωτογενή τομέα και βιομηχανία. Πρέπει να χτίσουμε από την αρχή την οικονομία μας!», καταλήγει ο Αντώνης Σαμαράς.

Πηγή: skai.gr

