Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι πυρασφάλειας στα πλοία, ιδίως, στους χώρους των γκαράζ. Σημειώνεται ότι, χθες, αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ψυκτική μονάδα Φ/Γ οχήματος ψυγείου (κατά τη διάρκεια ηλεκτροδότησής του) στο γκαράζ του Ε/Γ-Ο/Γ «Superfast I», το οποίο είχε αποπλεύσει από τον λιμένα Μπάρι Ιταλίας με προορισμό την Ηγουμενίτσα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των έκτακτων επιθεωρήσεων που διενεργούνται στα πλοία καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, από τον αρμόδιο Κλάδο Ελέγχου Πλοίων, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι τόσο στον τομέα της ενεργητικής όσο και της παθητικής πυρασφάλειας των πλοίων. Ταυτόχρονα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση των πληρωμάτων μέσω της εκτέλεσης ασκήσεων πυρασφάλειας.

Τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία που εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόες μεταξύ των ελληνικών λιμένων και των λιμένων της Ιταλίας, επιθεωρούνται - σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία -από εξουσιοδοτημένους Έλληνες και Ιταλούς επιθεωρητές, δύο φορές σε ετήσια βάση, εκ των οποίων, η μία ενόσω βρίσκονται στο λιμάνι και η δεύτερη κατά τη διάρκεια τακτικού τους δρομολογίου.

Πηγή: skai.gr

