Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη -  Αιγύπτιου ΥΠΕΞ, πριν τη συνάντηση στη Αθήνα

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν την ατζέντα της συνάντησης - Στα θέματα της συζήτησης η Λιβύη και το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, στο Σινά

geraptritis

Τηλεφωνική επικοινωνία  είχαν σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπελατί, ενόψει της επικείμενης συνάντησής τους στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου. 

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν την ημερήσια διάταξη, η οποία θα καλύψει τις διμερείς σχέσεις, διάφορα περιφερειακά θέματα, την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, και το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υπουργείο Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης Αίγυπτος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark