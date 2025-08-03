Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη -  Αιγύπτιου ΥΠΕΞ, πριν τη συνάντηση στη Αθήνα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπελατί, ενόψει της επικείμενης συνάντησής τους στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου.

📞 🇬🇷 FM George Gerapetritis spoke today with 🇪🇬 FM Badr Abdelatty as part of their regular contacts. pic.twitter.com/fkPvUTN4w9 August 3, 2025

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν την ημερήσια διάταξη, η οποία θα καλύψει τις διμερείς σχέσεις, διάφορα περιφερειακά θέματα, την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, και το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.



Πηγή: skai.gr

