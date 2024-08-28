Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πρωτοβουλία του Στέφανου Κασσελάκη να αλλάξει τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας μέσω zoom από τα Χανιά και να μην περιμένει να επιστρέψει από την Κρήτη μόνο καλά αποτελέσματα δεν έφερε στην πλειοψηφία. Η εσωκομματική αντιπολίτευση ενώ είχε επτά μέλη στην κοινοβουλευτική ομάδα τα οποία είχαν υπογράψει το κείμενο τον «87» στις αρχές Ιουλίου (Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Διονύσης Καλαματιανός, Χρήστος Γιαννούλης, Μίλτος Ζαμπάρας, Αθηνά Λινού και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος) αύξησε τις δυνάμεις της. Η πρόταση για αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελλου από τον Νίκο Παππά πρόσθεσε στις δυνάμεις των «87» έστω και ανεπίσημα τους Συμεών Κεδίκογλου, Μαρίνα Κοντοτόλη, Κώστα Μπάρκα, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Γιώργος Ψυχογιό, αλλά και τον Σωκράτη Φάμελλο. Ο Μίλτος Ζαμπάρας «μετακινήθηκε» στο παρών, ενώ αυτή την επιλογή έκαναν οι Γιώργος Καραμέρος, Χάρης Μαμουλάκης, και Γιώργος Παπαηλιού.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το τέλος της συνεδρίασης ξεκίνησε ήδη η «μάχη» των διαρροών από τα δυο στρατόπεδα. Οι «87» σημείωναν χαρακτηριστικά: «πρόεδρος χωρίς πλειοψηφία στην Κ.Ο. ο Κασσελάκης. Έχει 17 από 35 βουλευτές». Πηγές από την ηγεσία απαντούσαν πως «ο πρόεδρος έχει τεράστια πλειοψηφία στη βάση. Μόνο αυτή η πλειοψηφία μετρά. Αν επιθυμεί η ομάδα των “87” – ή όσων είναι τέλος πάντων – ας τον προκαλέσουν στην Κεντρική Επιτροπή».

Αυτό που εκτιμούν στελέχη κοντά στην ηγεσία είναι πως ο χανιώτης βουλευτής ενδεχομένως να κάνει πίσω και να μην αμφισβητήσει τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ αν πεισθεί ότι τα «κουκιά» δεν βγαίνουν το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Παρά την αύξηση δυνάμεων που καταγράφηκε χθες σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας από την εσωκομματική αντιπολίτευση υποστηρίζουν ότι μαζί με τους «87» είναι σχεδόν αδύνατον να πλησιάσει τον «μαγικό αριθμό» «151». Θυμίζουν πως στην προτελευταία Κεντρική Επιτροπή η εσωκομματική αντιπολίτευση δεν ήθελε να γίνει καταμέτρηση για το θέμα που διαφωνούσαν και αφορούσε τον χρόνο διεξαγωγής του καταστατικού συνεδρίου. Η πλευρά των «87» έχει αντίθετη άποψη για τις ισορροπίες στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Υπολογίζεται ότι διαθέτουν περίπου 110 - 120 ψήφους στο όργανο και ο Παύλος Πολάκης πάνω από 30 και συνεπώς ο στόχος της πλειοψηφίας δεν φαντάζει αδύνατος. Σε κάθε περίπτωση όλα είναι ρευστά, καθώς φαίνεται να υπάρχουν και δεκάδες ψήφοι που είναι «ακαθόριστοι».

Η χθεσινή συνεδρίαση ανέδειξε τα δυο αντίπαλα στρατόπεδα με την κοινοβουλευτική ομάδα πλέον να είναι χωρισμένη στα δυο. Το έργο του Νίκου Παππά, ως νέος επικεφαλής, να τους ενώσει θα είναι δύσκολο, καθώς κατά πολλούς η τροχιά διάσπασης στην οποία έχει μπει το κόμμα είναι χωρίς γυρισμό. Χάνοντας δυνάμεις μέσα στο κόμμα ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε να προτείνει για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. ένα πρόσωπο που έχει μεγάλη επιρροή στο κόμμα, στα όργανα και ήταν από τους «στρατηγούς» της νίκης, καθώς τον στήριξε στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Ο Στέφανος Κασσελάκης στη χθεσινή του ομιλία έδειξε με δυο αποστροφές του πως είναι έτοιμος να συγκρουστεί:

- Δεν ήταν τυχαία η αναφορά του και η προειδοποίηση κατά την εισήγηση στα μέλη της Κ.Ο πως «όποιος επιχειρήσει να στερήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που του έδωσε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023 και επαναβεβαίωσε στις ευρωεκλογές του 2024, θα διαπράξει το μέγιστο δημοκρατικό αδίκημα: Την αλλοίωση της ψήφου των πολιτών ως προς την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων. Και θα κουβαλάει για πάντα τη στάμπα. Όχι από εμένα. Από τον ελληνικό λαό».

- Με την τοποθέτησή του έδειξε ουσιαστικά και την πόρτα της εξόδου από το κόμμα στον Χρήστο Σπίρτζη με την Επιτροπή Δεοντολογίας να συνεδριάζει στις 3 Σεπτεμβρίου. «Δεν πρόκειται για πολιτική άποψη το να καλείς στην τηλεόραση τον Πρόεδρο του κόμματος να παραιτηθεί, ενάντια στη βούληση των οργάνων και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί η Επιτροπή Δεοντολογίας να ακολουθεί τη διαδικασία της, αλλά είναι προφανές ότι στελέχη που εκφράζονται έτσι επιλέγουν συνειδητά να θέσουν τον εαυτό τους εκτός κόμματος. Ας αφήσουν τους υπόλοιπους να πάμε μπροστά».

Στην αίθουσα της Γερουσίας το κλίμα ήταν «παγωμένο» όταν ο Στέφανος Κασσελάκης ανέλυσε τις αλλαγές που ετοιμάζει. Πολύ ενοχλημένος από την αιφνιδιασμό ο Σωκράτης Φάμελλος έβαλε ένα προσωρινό «φρένο» στους σχεδιασμούς του προέδρου λέγοντας μεταξύ άλλων: «δεν παραιτούμαι». Οι τοποθετήσεις των βουλευτών μοιράστηκαν ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα με τα «πηγαδάκια» εκτός της αίθουσας να είναι πάρα πολλά. Το κοντέρ έγραψε το τελικό σκορ «17-12-4» και με την οριακή πλειοψηφία που επετεύχθη από την πλειοψηφία όλα πλέον είναι ανοιχτά.

Τις επόμενες ώρες οι «87» θα συνεδριάσουν προκειμένου να «ζυγίσουν» τις κινήσεις τους. Δεν αποκλείεται μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορία στην Κ.Ο. να επιχειρήσουν να επηρεάσουν μεγαλύτερη μερίδα μελών στην Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι επόμενες κινήσεις του Παύλου Πολάκη.

Πως ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Κ.Ο.

«ΝΑΙ»

Έλενα Άκριτα

Ευάγγελος Αποστολάκης

Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Καλλιόπη Βέττα

Γιώργος Γαβρήλος

Ρένα Δούρου

Ράνια Θρασκιά

Νίνα Κασιμάτη

Βασίλης Κόκκαλης

Κυριακή Μάλαμα

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Νίκος Παππάς

Πέτρος Παππάς

Γιώτα Πούλου

Γιάννης Σαρακιώτης

Θεοδώρα Τζάκρη

Ραλλία Χρηστίδου

«ΟΧΙ»

Σωκράτης Φάμελλος

Όλγα Γεροβασίλη

Χρήστος Γιαννούλης

Διονύσης Καλαματιανός

Συμεών Κεδίκογλου

Μαρίνα Κοντοτόλη

Αθηνά Λινού

Κώστας Μπάρκας

Κατερίνα Νοτοπούλου

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Γιώργος Ψυχογιός

«ΠΑΡΩΝ»

Μίλτος Ζαμπάρας

Γιώργος Καραμέρος

Χάρης Μαμουλάκης

Γιώργος Παπαηλιού



