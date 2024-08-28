Ανακοινώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής η επιστολή παραίτησης του Όθωνα Ηλιόπουλου από το αξίωμα του βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Την έδρα του κ. Ηλιόπουλου θα λάβει η Πόπη Τσαπανίδου ως πρώτη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου Επικρατείας, όπως ανακοίνωσε χθες, με δήλωσή της.

Η ορκωμοσία της κυρίας Τσαπανίδου αναμένεται να γίνει μεθαύριο Παρασκευή, 30 του μηνός.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιστολή της γραμματέως της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρας Τζάκρη, προς τον πρόεδρο του σώματος Κωνσταντίνο Τασούλα, με την οποία ενημερώνει ότι χθες, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέλεξε κατά πλειοψηφία τον Νίκο Παππά ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την ίδια ως γραμματέα της και τον Αθανάσιο Μωραΐτη ως διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Επίσης, ως κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους Γιώργο Γαβρίλο, Νίνα Κασιμάτη, και Γιάννη Σαρακιώτη.

Τέλος ανακοινώθηκε η επιστολή του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία ζητά τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

