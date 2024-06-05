Αναταραχή επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του Θανάση Οικονόμου, στενότατου συνεργάτη του Στέφανου Κασσελάκη, στο Action24, ο οποίος μίλησε για «σκιές και συνδιαλλαγές» στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια του ελέγχου του πόθεν έσχες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η αρχή έγινε όταν ο Θανάσης Οικονόμου απάντησε στον βουλευτή της ΝΔ, Νικήτα Κακλαμάνη με αφορμή τη συζήτηση για το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη, προβαίνοντας σε αδιανόητες καταγγελίες για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Τασία Χριστοδουλοπούλου δεν ξαναέβαλε υποψήφια, επειδή διορίστηκε η κόρη της στη Βουλή»

Συγκεκριμένα, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε για τους μετέχοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής τα εξής:

«Ο κ. Βαρεμένος ήταν, με πρόεδρο την κα Χριστοδουλοπούλου. Μπορείτε λοιπόν να τους ρωτήσετε αν έκαναν έλεγχο και τι βρήκαν στον έλεγχο και κλείνω το θέμα αυτό. Σας λέω και ονόματα, ο κ. Βαρεμένος και η κα Χριστοδουλοπούλου».

Τον λόγο πήρε ο Θανάσης Οικονόμου, απαντώντας στον κ. Κακλαμάνη:

«Μα, η κυρία που λέτε, απολογείται γιατί διόρισε την κόρη της. Τι ακριβώς μου λέτε; Αυτό έγινε. Την κόρη της και για αυτό δεν έβαλε την επόμενη φορά υποψήφια».

Ο κ. Οικονόμου συνέχισε λέγοντας πως «υπάρχουν σκιές σε αυτούς τους ελέγχους. Ακούστε κ. Κακλαμάνη. Προφανώς υπάρχουν σκιές σε αυτές τις Επιτροπές».

Εκείνη τη στιγμή παρενέβη αμέσως ο παρουσιαστής της εκπομπής, Σεραφείμ Κοτρώτσος, ζητώντας από τον κ. Οικονόμου να διευκρινίσει αν «υπάρχουν σκιές στους ελέγχους που έγιναν τότε από την κυβερνητική πλειοψηφία και τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην συγκεκριμένη επιτροπή».

Ο κ. Οικονόμου του απάντησε:

«Σας το λέω με σαφήνεια, γιατί υπήρξανε κάποιες, ας το πω, εντός εισαγωγικών συναλλαγές».

Εκείνη τη στιγμή ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στον τότε πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση:

«Ξέρετε ποιος ήταν Πρόεδρος της Βουλής εκείνη την εποχή; Ο Νίκος Βούτσης και μου λέτε ότι κάτω από την προεδρία του Νίκου Βούτση έγιναν αυτά τα πράγματα; Και δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά για το κόμμα σας;»

Ο Θανάσης Οικονόμου απάντησε για τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής λέγοντας πως «δεν γνωρίζει εάν όλα αυτά ήταν σε γνώση του».

Κεχαγιά: «Δεν εγείρουμε ζήτημα για τα τελευταία πόθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη»

Άμεση ήταν η αντίδραση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλας Κεχαγιά, μετά τις αιτιάσεις του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Δεν εγείρουμε ζήτημα για τα τελευταία πόθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη».

Πηγή: skai.gr

