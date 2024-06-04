Ο Πύργος του Πειραιά είναι με τον τρόπο του το σύμβολο μιας πόλης που αλλάζει, και μιας χώρας που προχωράει με αυτοπεποίθηση στο μέλλον, τόνισε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στα μεγάλα επίσημα εγκαίνια του εμβληματικού κτιρίου.

Δήλωσε ότι ο Πύργος του Πειραιά είναι ένα από τα πολλά τοπόσημα της πόλης. «Δήμαρχε έχουν γίνει πολλά… Θέλω να εξάρω την εξαιρετική συνεργασία του Δήμου με την κυβέρνηση» τόνισε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Γιάννη Μώραλη.

«Ακολουθεί μια σημαντική στιγμή για το πρώτο λιμάνι της χώρας. Η ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου… Σε μια συγκυρία που η χώρα έβγαινε από μια μεγάλη κρίση. Πιστεύω ότι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου συνδέεται και με την πίστη που έχουν οι επενδυτές στις προοπτικές της χώρας. Όλα αυτά ήρθαν και συναντήθηκαν».



Σημείωσε ότι πέραν του Πύργου του Πειραιά, και το έργο του μετρό, στην πόλη δρομολογούνται μια σειρά από καινούργια έργα όπως το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, περαιτέρω αναπλάσεις ενώ το λιμάνι θα είναι στο εξής φιλικός προς το περιβάλλον.



«Το μεγάλο καλοκαίρι του Πειραιά συνεχίζεται μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του κυπέλλου… Ακολουθεί μια σημαντική στιγμή για το πρώτο λιμάνι της χώρας, η ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προσέθεσε σημαντική χρηματοδοτική δυνατότητα στη χώρα για να υποστηρίξει τέτοια οραματικά έργα» ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση βλέπει πολύ θετικά το σχέδιο της υπογειοποίησης του Ηλεκτρικού.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός εξέφρασε την χαρά του που όπως είπε ο Πειραιάς μετατρέπεται από μία πόλη η οποία ήταν ταυτισμένη με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, σε μία πόλη - προορισμό, αυτοτελή προορισμό. «Και σε μία πόλη η οποία μπορεί να προσελκύσει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες πέραν της ναυτιλίας, με την οποία, κ. πρόεδρε, ο Πειραιάς θα είναι ούτως ή αλλιώς πάντα ταυτισμένος. Αυτή τη δυναμική του Πειραιά θέλουμε να ξεκλειδώσουμε και γι' αυτό και θα είμαστε πάντα αρωγοί σε τέτοια μεγάλα και σημαντικά αναπτυξιακά έργα» ανέφερε.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Πύργου Πειραιά

Κύριε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη βουλή, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο καλοκαίρι του Πειραιά συνεχίζεται. Μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Conference League, ακολουθεί μια ακόμα πολύ σημαντική στιγμή για το πρώτο λιμάνι της χώρας.

Η ολοκλήρωση ενός εμβληματικού έργου το οποίο, όπως ακούσατε, το οραματίστηκαν πρώτα κάποιοι πριν από 50 και πλέον χρόνια. Και θα έλεγα ότι αυτό το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα, είναι με τον τρόπο του το σύμβολο μιας πόλης που αλλάζει, αλλά και το σύμβολο μιας χώρας που προχωρά με αυτοπεποίθηση στο μέλλον.

Το έργο αυτό έγινε πράξη χάρη στην οραματική διάθεση του δήμου αλλά και αυτών που το ανέπτυξαν και πήραν το επιχειρηματικό ρίσκο -συγχαρητήρια, κ. Ανδριόπουλε, σε εσάς και στο επιτελείο σας- σε μια συγκυρία όπου η χώρα έβγαινε από μια μεγάλη κρίση.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου για τη δρομολόγηση τέτοιων μεγάλων αναπτυξιακών έργων συνδέεται προφανώς και με την πίστη την οποία έχουν οι επενδυτές στις προοπτικές της χώρας. Οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με το κόστος δανεισμού, τη δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων περίπλοκων έργων.

Όλα αυτά, λοιπόν, ήρθαν και συναντήθηκαν. Ξεπεράστηκαν οι μεγάλες δυσκολίες, η πανδημία, ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε ένα κτίριο το οποίο με τον τρόπο του θα γίνει ένα, όχι το μόνο, ένα από τα πολλά τοπόσημα μιας πόλης η οποία αλλάζει και η οποία προχωρά με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον.

Αγαπητέ δήμαρχε, έχουν γίνει πολλά στην πόλη του Πειραιά και θέλω να εξάρω την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχει ο δήμος του Πειραιά με την κυβέρνηση, η οποία με τον τρόπο της στήριξε τα σημαντικά αναπτυξιακά έργα, με πιο σημαντικό από όλα το έργο του Μετρό.

Και, ταυτόχρονα, δρομολογεί μια σειρά από καινούργια έργα, όπως το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, τις περαιτέρω αναπλάσεις οι οποίες θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο την ομορφιά του πρώτου λιμανιού, τη μετατροπή του σε ένα λιμάνι το οποίο θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αυτό το οποίο αποκαλούμε «cold ironing», ο εξηλεκτρισμός του λιμανιού, και ο Πειραιάς να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας μεγάλης περιβαλλοντικής πρόκλησης.

Θέλω να θυμίσω, βέβαια, μιας και έχουμε και ευρωεκλογές σε λίγες μέρες από τώρα, ότι τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προσέθεσε σημαντική χρηματοδοτική δυνατότητα στη χώρα για να υποστηρίξει τέτοια οραματικά έργα.

Και θα απαντήσω στην πρόκληση την οποία μου έβαλες, αγαπητέ δήμαρχε. Η κυβέρνηση βλέπει πολύ θετικά το σχέδιο της υπογειοποίησης του Ηλεκτρικού. Αναμένουμε την τελική μελέτη, τη συνεννόηση με το υπουργείο Πολιτισμού, την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων.

Αντιλαμβάνομαι, όμως, τη μεγάλη σημασία την οποία το έργο αυτό έχει για την ουσιαστικά ποιοτική ανάπλαση μιας περιοχής του Πειραιά που χρήζει περαιτέρω επεμβάσεων.

Χαίρομαι, λοιπόν, που ο Πειραιάς μετατρέπεται από μία πόλη η οποία ήταν ταυτισμένη με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, σε μία πόλη - προορισμό, αυτοτελή προορισμό. Και σε μία πόλη η οποία μπορεί να προσελκύσει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες πέραν της ναυτιλίας, με την οποία, κα πρόεδρε, ο Πειραιάς θα είναι ούτως ή αλλιώς πάντα ταυτισμένος.

Αυτή τη δυναμική του Πειραιά θέλουμε να ξεκλειδώσουμε και γι' αυτό και θα είμαστε πάντα αρωγοί σε τέτοια μεγάλα και σημαντικά αναπτυξιακά έργα.

Τέλος, μιας και εδώ παρουσιάζουμε έναν πύργο και μιλάμε για τη δυνατότητα των πόλεων να ψηλώσουν, το έργο αυτό σχεδιάστηκε μαζί με τον Πύργο των Αθηνών πριν από 50 και πλέον χρόνια.

Οι ανάγκες των πόλεων αλλάζουν και οι επιταγές για απελευθέρωση χώρου, για περισσότερο πράσινο, γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Και πιστεύω ότι συνολικά θα πρέπει να ξεπεράσουμε μια σχετική «πολεοδομική υψοφοβία» την οποία έχουμε στο πώς σχεδιάζουμε τις πόλεις του μέλλοντος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεφυτρώνουν παντού ψηλά κτίρια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά προφανές και η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι όταν πρέπει να βάλει περιορισμούς στα ύψη των κτιρίων που να συνάδουν με το γενικό, θα έλεγα, οικιστικό αποτύπωμα συγκεκριμένων περιοχών, είναι διατεθειμένη να το κάνει.

Όμως, χτίζονται και άλλα και θα χτιστούν και άλλα ψηλά κτίρια στην πατρίδα μας και νομίζω ότι η αντιμετώπιση της ανάπτυξης των πόλεων αξιοποιώντας τη δυνατότητα που το ύψος μάς δίνει, όπως οραματίστηκαν κάποιοι παλαιότεροι από εμάς, είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει πια να εξεταστεί με περισσότερο θάρρος.

Κλείνω, συγχαίροντας και πάλι όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτό το σημαντικό έργο, τους εργαζόμενους του δήμου, της κοινοπραξίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την κατασκευαστική εταιρεία.

Είναι ένα σύνθετο τεχνικά έργο, όπως βλέπετε, και με πολύ υψηλά περιβαλλοντικά standards. Ένα έργο το οποίο είναι πρότυπο ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ενέργεια. Και εύχομαι ακόμα περισσότερα έργα με αντίστοιχο σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Συγχαρητήρια και πάλι.

