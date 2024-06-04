Κικίλιας: Οι φωτιές σε Πεντέλη, Χίο, Βοιωτία αντιμετωπίστηκαν σε 45 λεπτά

Στις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα και ειδικότερα σε αυτές σε Πεντέλη, Χίο και Βοιωτία αναφέρεται σε ανάρτησή του στο "Χ" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «εφαρμόζοντας το νέο δόγμα στη δασοπυρόσβεση, εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα και συντονισμένα από την πρώτη στιγμή έναρξης των πυρκαγιών με αποτέλεσμα και οι τρεις να αντιμετωπιστούν σε περίπου 45 λεπτά».

37 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι πιο επικίνδυνες ήταν στο Νταού Πεντέλης, στη Χίο αλλά και στην Αλίαρτο Βοιωτίας όπου οι πυροσβέστες μας έσβηναν τη μια εστία μετά την άλλη.



Εφαρμόζοντας το νέο δόγμα στη δασοπυρόσβεση, εναέρια μέσα και ισχυρές… June 4, 2024

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας επισημαίνει στην ανάρτησή του:

«Τριάντα επτά νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι πιο επικίνδυνες ήταν στο Νταού Πεντέλης, στη Χίο αλλά και στην Αλίαρτο Βοιωτίας όπου οι πυροσβέστες μας έσβηναν τη μια εστία μετά την άλλη. Εφαρμόζοντας το νέο δόγμα στη δασοπυρόσβεση, εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα και συντονισμένα από την πρώτη στιγμή έναρξης των πυρκαγιών με αποτέλεσμα και οι τρεις να αντιμετωπιστούν σε περίπου 45 λεπτά!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.