«Όταν σε χτυπάνε ανελέητα, καθημερινά, οι άρχοντες ενός σάπιου συστήματος, αυτός εδώ είναι ο λόγος που τα αντέχεις όλα: Η επαφή μαζί σας, η αγκαλιά με τον άνθρωπο, το να σκύβεις και να ακούς τον πολίτη. Γιατί αυτό συνέβη με τους επαγγελματίες πολιτικούς της χώρας: Ξέχασαν να ακούν. Ξέχασαν να ακούν τον μόνο που έχουν υποχρέωση να ακούν. Τον ελληνικό λαό» είπε ξεκινώντας την ομιλία του στην Πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, λίγα 24ωρα πριν τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Ο κ. Κασσελάκης αναφερόμενος στις διπλές εκλογές το Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 και ότι η Κρήτη βάφτηκε μπλε, τόνισε ότι «πρέπει να διορθώσουμε τώρα όλοι μαζί αυτό το λάθος. Διότι δεν είναι λάθος χρώμα. Είναι λάθος ζωή. Είναι ζωή που περιμένει προεκλογικά ψίχουλα για να ζήσει» και πως είναι «η μισή ζωή που ο Πρωθυπουργός τη μετράει στο μισό κιλό φέτα, στο μισό κιλό ψωμί, στο μισό λίτρο βενζίνη, μπας και εξαπατήσει κανέναν ότι το ακριβό είναι φτηνό».

«Είναι η μισή ζωή που αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΝΔ, για να πηγαίνουν όλα σε λίγους. Είναι η μισή ζωή που δεν μας αξίζει» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης που χαρακτήρισε «ζήτημα τιμής για τον δημοκρατικό λαό της Κρήτης να επιστρέψει το νησί μας στα δημοκρατικά του χρώματα», αναφερόμενος στους ισχυρούς δεσμούς όπως τόνισε του νησιού με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

«Ίσως σε αρκετούς από τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, να φτάνει η παρουσία του ήλιου του ΠΑΣΟΚ σε ένα ψηφοδέλτιο για να τους ξυπνήσει μνήμες και συναισθήματα. Όμως ποιο ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι; Για ποιο ΠΑΣΟΚ μιλάμε σήμερα; Πιστεύετε ότι αν έβλεπε από μια μεριά ο Ανδρέας Παπανδρέου τον σημερινό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, παρακολουθούμενο από την ΕΥΠ, να σιωπά και να ζαρώνει μπροστά στον Μητσοτάκη, θα ήταν ευχαριστημένος;» είπε ο κ. Κασσελάκης, συμπληρώνοντας ότι «ο Ανδρέας όχι μόνο θα είχε κάνει τη μήνυση που ο Ανδρουλάκης φοβάται να κάνει, αλλά με όχημα την παρακολούθησή του θα είχε γκρεμίσει το καθεστώς Μητσοτάκη» και πως «αυτό δεν είναι η προοδευτική παράταξη που έχει ανάγκη η χώρα. Γιατί η μεγάλη δημοκρατική παράταξη δεν ήταν ποτέ συμπλήρωμα της Δεξιάς».

Ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε επίθεση και στους πρώην συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ που τους κατηγόρησε ότι «έχουν πιάσει στασίδι στον ΣΚΑΪ» με την προϋπόθεση όπως σημείωσε να μη χτυπούν το Μητσοτάκη, αλλά τα βέλη τους να εκτοξεύονται προς τους πρώην συντρόφους τους.

«Άραγε τόσος αυτοεξευτελισμός αξίζει για μια έδρα στην Ευρωβουλή;» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης συμπληρώνοντας ότι «δυστυχώς, αυτό που τους ενώνει δεν είναι η Αριστερά αλλά το μίσος», ενώ σχολίασε δημοσιεύματα που αναφέρουν επικείμενη συνεργασία «των επαγγελματιών της κλεμμένης έδρας με ό,τι θα έχει απομείνει από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ μετά τις Ευρωεκλογές».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε από τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκλογές και να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γιατί όπως είπε «αν η ΝΔ αποκτήσει ισχυρό αντίπαλο την Κυριακή, πολλά αλλάζουν».

«Σας καλώ να σημάνουμε το τέλος της αλαζονείας. Να οριοθετήσουμε από την αρχή τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας» είπε ο κ. Κασσελάκης, ενώ αναφέρθηκε και στο πόθεν έσχες του που παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη.

«Βγαίνουν τώρα διάφορα ΜΜΕ και λένε. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την αρχική δήλωση. Μπορεί να την καταθέσει. Ποια αρχική; Σοβαρά μιλάνε; Να κατέθετα δηλαδή τη δήλωση ως τον Σεπτέμβριο που ανέλαβα Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; Για να έβγαιναν μετά να λένε «κρύβει τρεις μήνες» και «κρύβει τον Τάιλερ διότι ο γάμος έγινε Οκτώβριο;» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης που προκάλεσε όπως είπε τον Πρωθυπουργό, «να ανοίξει αύριο το πρωί την ηλεκτρονική πλατφόρμα να πάμε να καταθέσουμε και οι δύο τα πόθεν έσχες μας για όλο το 2023».

«Όχι παιχνιδάκια μαζί μου, κ. Μητσοτάκη» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι «είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει δημοσιοποιήσει την περιουσιακή του κατάσταση για το 2023, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας έχει μείνει στο 2021» Επίσης, αναφέρθηκε και στη σύγκριση των πόθεν έσχες, λέγοντας «από τη μία, ένας επιχειρηματίας που έβγαλε κέρδη εκατομμυρίων για τους επενδυτές του στην Αμερική μετά από ιδρώτα και ρίσκο. Κι από την άλλη ο πολιτικός, που έπιασε κληρονομικό στασίδι στη βουλή, και με τον μισθό του βουλευτή απέκτησε 39 ακίνητα - χωρίς το σπίτι του Βολταίρου μέσα. Διότι ο Βολταίρος αγνοείται. Η off shore των Paradise Papers αγνοείται. Κυρίως όμως αγνοούνται τα δύο τελευταία χρόνια της περιουσίας του Πρωθυπουργού».

Ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή την παρουσίαση των περιουσιακών του στοιχείων, έκανε λόγο για «αμηχανία στο Μαξίμου», αναφέροντας χαρακτηριστικά «Είναι πραγματικά αστείοι. Ή μάλλον, θα ήταν αστείοι αν δεν κυβερνούσαν τη χώρα. Όταν καρικατούρες κρατούν στα χέρια τους την ανθρώπινη ζωή, τότε τα πράγματα δεν είναι αστεία, αλλά δραματικά» σχολιάζοντας ότι ο ίδιος δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και πως μόνο του «όπλο απέναντι στον ελληνικό λαό είναι η αλήθεια μου».

Σε ό,τι αφορά το μόνο λάθος που έχει κάνει, ανέφερε ότι όταν ήρθε από την Αμερική και εξελέγη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι νόμοι στην Ελλάδα θα δίνουν μεν σε έναν απόδημο το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αλλά αν εκλεγεί θα του απαγορεύουν να έχει την εταιρεία που είχε στη χώρα από την οποία έρχεται.

«Γι' αυτή μου την αμέλεια, είμαι στη διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης. Και αν μου επιβάλλει πρόστιμο, θα το πληρώσω. Με πολλή χαρά. Ξέρετε γιατί; Γιατί στη χώρα της ατιμωρησίας, στη χώρα που ο Καραμανλής των Τεμπών είναι βουλευτής, στη χώρα που ο αδιευκρίνιστος Γεωργιάδης είναι υπουργός, στη χώρα που ο Μητσοτάκης των παρακολουθήσεων, των αδήλωτων ακινήτων και off shore είναι πρωθυπουργός, εγώ με χαρά θα είμαι ο πρώτος πολιτικός ο οποίος θα πληρώσει την ποινή που του επιφυλάσσει ο νόμος. Γιατί οι νόμοι είναι για όλους. Και πρέπει, επιτέλους, να ισχύουν για όλους» ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης που στη διάρκεια της ομιλίας του στο Ηράκλειο , ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα παλέψει για μία δικαιοσύνη που δε θα αρχειοθετεί τους ισχυρούς και θα καταδικάζει τους φτωχοδιάβολους. Που θα είναι πραγματικά με δεμένα τα μάτια, ώστε να μην μπορεί από την έδρα της να ξεχωρίσει τον πλούσιο από τον φτωχό, τον επώνυμο από τον ανώνυμο, τα τζάκια από τους κοινούς θνητούς».

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι «πολιτική δεν είναι ένα χτύπημα στην πλάτη ή μία ελεημοσύνη σε έναν σκυφτό λαό», αλλά είναι «να μπορείς να δώσεις λύσεις σε έναν περήφανο λαό» και πως με αυτό το γνώμονα «σχεδιάσαμε τις δικές μας προτάσεις -κοστολογημένες πλέον από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους- οι οποίες θα δώσουν ανάσα στους πολίτες».

«Λεφτόδεντρα; Όχι! Απλώς το νερό δε θα ποτίζει μόνο το ίδιο κλαδί. Θα ποτίζει όλο το δέντρο, γιατί έτσι προχωράει μια κοινωνία όλη μαζί, με κοινωνική προστασία, χωρίς να μένει κανένας πίσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ενόψει των Ευρωεκλογών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π-Σ είπε ότι το μήνυμα πρέπει να δοθεί «στην κάλπη των ευρωεκλογών. Μετά: Έρημος αλαζονείας. Τρία χρόνια χωρίς εκλογές, τρία χρόνια χωρίς δικαίωμα να τους στείλετε ένα μήνυμα. Ηχηρό μήνυμα λοιπόν την Κυριακή» και πως «η ΝΔ έχει μόνο έναν αντίπαλο που φοβάται: Τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μας κρατάει κανείς. Γιατί δεν με κρατάει κανείς. Και γιατί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία θετική ατζέντα για το αύριο των πολιτών. Η διαφορά είναι στο δικαίωμα στην ευτυχία».

