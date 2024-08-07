ΣΥΡΙΖΑ: Το σχέδιο της ΝΔ για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν καταλαβαίνει από θερινές διακοπές

«'Δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι μόνο το κρατικό σύστημα, είναι και το ιδιωτικό', αποφάσισε να μας ''ενημερώσει'' σήμερα ο υπουργός (διάλυσης της δημόσιας) Υγείας», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του. «Επιβεβαιώνοντας ότι το διακηρυγμένο σχέδιο της ΝΔ για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν καταλαβαίνει από θερινές διακοπές. Αλλά και υπενθυμίζοντας ότι, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να το υλοποιήσει, μετέρχεται κάθε πιθανό επιχείρημα», τονίζει.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ «η ύπουλη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, με βάση την οποία το δημόσιο σύστημα υγείας εκλαμβάνεται ως ενιαίο με το ιδιωτικό, ανοίγει ουσιαστικά την πόρτα για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος με το εξής απλό επιχείρημα: αφού ο πολίτης πληρώνει στο ιδιωτικό (που αποτελεί, υποτίθεται, τμήμα του ‘ενιαίου δημόσιου συστήματος'), γιατί να μην πληρώνει και στο άλλο;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «αυτή είναι η ανομολόγητη πρόθεση και στόχευση κάθε νεοφιλελεύθερου. Την οποία προσπαθεί να επιβάλλει (πρώτα) ιδεολογικά με τέτοια, δήθεν αθώα, σχήματα λόγου. Και μετά να προχωρήσει στις ανάλογες πράξεις».

«Από τον κ. Γεωργιάδη δεν περιμένουμε καν να αναζητήσει προσχήματα όταν θα συνεχίσει τις ‘μεταρρυθμίσεις' του», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Τουλάχιστον, με όση αξιοπρέπεια του έχει απομείνει (;), ας απαντήσει, μαζί με τον κ. Μητσοτάκη, στο ερώτημα που τους έχει απευθύνει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: διαθέτουν δημόσια ή ιδιωτική ασφάλιση;».

