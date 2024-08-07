Την προκήρυξη άμεσα 50 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο της Ρόδου, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο νησί της Ρόδου.

Τη δέσμευση ότι το Κέντρο Ακτινοθεραπείας -το οποίο θα ανεγερθεί στο Νοσοκομείο Ρόδου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- από την πρώτη μέρα λειτουργίας του θα είναι πλήρως στελεχωμένο, ανέλαβε ο υπουργός Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, και στη συνέχεια επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Ρόδου όπου συζήτησε με εκπροσώπους των εργαζομένων και των γιατρών τα ειδικότερα προβλήματα που υπάρχουν το κυριότερο των οποίων είναι η έλλειψη προσωπικού.

Τον υπουργό Υγείας συνόδευσαν στην επίσκεψή του στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, Σταύρος Τσαντής.

Αναφερόμενος το Ακτινοθεραπευτικό, μετά τη σύσκεψη στην Περιφέρεια ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:

«Πλέον το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο είναι γεγονός. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη χάρη στην Περιφέρεια και εγώ ως υπουργός Υγείας εγγυώμαι ότι το προσωπικό θα είναι στη θέση του την πρώτη μέρα που θα είναι έτοιμο για να λειτουργήσει και να σταματήσει η ταλαιπωρία των ασθενών της Ρόδου και γενικά των Δωδεκανήσων. Πιστεύω ότι το Ακτινοθεραπευτικό θα είναι ένα σημείο μεγάλης τομής, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ογκολογικούς ασθενείς της περιοχής. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη όταν χρειάζεται να πάνε στην Αθήνα και πρέπει να κάνουμε το παν για να εξαφανίσουμε αυτή την ταλαιπωρία. Οι οικολογικοί ασθενείς έχουν ήδη πολλά προβλήματα, δεν χρειάζεται το κράτος να τους δημιουργεί περισσότερα. Πιστεύω ότι ένα λογικός, ρεαλιστικός.

Εκτιμώμενος χρόνος από σήμερα για τη λειτουργία του είναι τα 2,5 με 3 χρόνια. Αυτή νομίζω ότι θα είναι και η μεγαλύτερή μας προσφορά στην περιοχή».

Η κτιριολογική αναβάθμιση

Όσον αφορά τα έργα που αυτήν την περίοδο υλοποιούνται στο ΕΣΥ του Νοτίου Αιγαίου, ο υπουργός δήλωσε:

«Από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή εκτελούμε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έργα 18,2 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Αν αθροίσουμε σε αυτά τα χρήματα, τα χρήματα του ΕΣΠΑ που ήδη ξεκινά με την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Ρόδου και του νοσοκομείου Λέρου, συν τις ανακατασκευές στα κέντρα υγείας, είναι η μεγαλύτερη κτιριολογική αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας από την ίδρυσή του. Και γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού σε πολλές περιοχές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται βήματα προόδου. Και σήμερα, η κατάσταση στο ΕΣΥ στα Δωδεκάνησα και στο Νότιο Αιγαίο εν γένει, είναι καλύτερη από ό,τι πριν πέντε χρόνια».

Το Νοσοκομείο Ρόδου

Για το Νοσοκομείο της Ρόδου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «σε συνεννόηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου σκοπεύουμε να προχωρήσουμε άμεσα σε μια πολύ γενναία πρόσκληση για τους νοσηλευτές, ίσως και 50, για να καλύψουμε οριστικά το πρόβλημα που υπάρχει όσο μπορούμε γρηγορότερα» σημειώνοντας πως το νοσοκομείο είναι καλύτερα από ποτέ όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, έχει όμως μεγάλη πίεση το νοσηλευτικό προσωπικό». Ο υπουργός Υγείας κλείνοντας την ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους αναφέρθηκε στο μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου λέγοντας ότι «για μας στο Υπουργείο Υγείας, η νησιωτικότητα είναι μια πρόκληση».

Η ψηφιοποίηση των νοσοκομείων του Νοτίου Αιγαίου

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε και σε ένα ακόμα έργο, αυτό της ψηφιοποίησης των επτά νοσοκομείων του Νοτίου Αιγαίου:

«Το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Υγείας, οδήγησε σε ένα καινούριο έργο και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση να το δημοπρατήσουμε. Είμαι η ψηφιοποίηση των 7 νοσοκομείων του Νοτίου Αιγαίου, ένα έργο που έχει μελετήσει η δεύτερη ΥΠΕ και έχουμε αναζητήσει χρηματοδοτική πηγή. Είμαστε στο τελικό στάδιο για να πάρουμε την έγκριση από τις Βρυξέλλες για να στηρίξουμε το Υπουργείο Υγείας και τη δεύτερη ΥΠΕ και σε αυτήν αγώνα για την ψηφιοποίηση, ένα έργο περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ».

Πηγή: skai.gr

