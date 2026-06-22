Ασταμάτητος Μέσι, συνεχίζει να σκοράρει και να οδηγεί εκ του ασφαλούς την Αργεντινή στο φετινό Μουντιάλ!

Αφού αρχικά άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με την Αυστρία, για τη 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου, φτάνοντας τα 17 γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο για να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης βρήκε ξανά δίχτυα, «γράφοντας» το 2-0 και «κλειδώνοντας» έτσι το πολύτιμο τρίποντο για την Αργεντινή!

Πλέον, ο απίθανος Μέσι έχει πετύχει και τα πέντε γκολ που έχει βάλει η Αργεντινή στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά και το χατ-τρικ που έκανε στην πρεμιέρα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, κόντρα στην Αλγερία!

Δείτε τα ιστορικά γκολ:

الأرجنتين 🇦🇷 النمسا 🇦🇹

هدف ميسي الذي أدخله التاريخ 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/P2CrDkvQwh — 🇮🇶Osama (@Osamyana) June 22, 2026

What a last minute solo goal by messi 🥶 pic.twitter.com/o6RHclv7m7 — Nimesh⁴⁵ (@aryan_4568) June 22, 2026

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