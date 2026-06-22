Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Βασιλιάς» Μέσι: Έφτασε τα 18 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ

Ασταμάτητος Λιονέλ Μέσι, σκόραρε και τα 2 γκολ στο 2-0 της Αργεντινής κόντρα στην Αυστρία και έγραψε ιστορία ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μέσι

Ασταμάτητος Μέσι, συνεχίζει να σκοράρει και να οδηγεί εκ του ασφαλούς την Αργεντινή στο φετινό Μουντιάλ!

Αφού αρχικά άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης της εθνικής του ομάδας με την Αυστρία, για τη 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου, φτάνοντας τα 17 γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο για να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης βρήκε ξανά δίχτυα, «γράφοντας» το 2-0 και «κλειδώνοντας» έτσι το πολύτιμο τρίποντο για την Αργεντινή!

Πλέον, ο απίθανος Μέσι έχει πετύχει και τα πέντε γκολ που έχει βάλει η Αργεντινή στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά και το χατ-τρικ που έκανε στην πρεμιέρα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, κόντρα στην Αλγερία!

Δείτε τα ιστορικά γκολ:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark

Απόρρητο