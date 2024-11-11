Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μετά την πρώτη αρνητική έκπληξη που μπορεί να προκάλεσε στην παγκόσμια κοινότητα η εκλογή Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, μία δεύτερη ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος και των παραγόντων που το προκάλεσαν «πύκνωσε τα σύννεφα» και αύξησε την εγρήγορση και στην Ηρώδου του Αττικού.

Το γεγονός ότι, με βάση τις αμερικανικές αναλύσεις, η δυσαρέσκεια των Αμερικανών προς την απερχόμενη ηγεσία σχετιζόταν κυρίως με την οικονομική και εισοδηματική του κατάσταση χτύπησε καμπανάκι. Παρότι από την πρώτη στιγμή της εκλογής για τη δεύτερη θητεία της, η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές πως η καθημερινότητα και η οικονομική «ανάσα» των πολιτών είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της, το ότι τα αποτελέσματα θα φανούν μακροπρόθεσμα, καθιστά αυτόματη την προσπάθεια είτε για περαιτέρω ελαφρύνσεις είτε για καλύτερη επικοινωνία της κυβερνητικής πολιτικής.

«Τη δεύτερη τετραετία, πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση των μισθών. Όχι μόνο του κατώτατου, αλλά και των μέσων μισθών», τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «αυτή είναι η απάντηση στην επίμονη ακρίβεια, γιατί οι μισθοί θα συνεχίζουν να αυξάνονται».

Βεβαίως, η κυβέρνηση δεν προτίθεται επ’ ουδενί να διαταράξει τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας θέτοντας σε κίνδυνο την πορεία της ελληνική οικονομίας, ωστόσο όπως επανειλημμένα έχουν τονίσει κυβερνητικά στελέχη «ανάλογα με την πορεία του προϋπολογισμού δεν αποκλείονται και πιθανές νέες ελαφρύνσεις» με ορόσημο για πιθανές νέες εξαγγελίες, τη συζήτηση και την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2025, στο τέλος του έτους.

Εξάλλου, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα θεσμοθετήσει τη μείωση 12 φόρων, όπως είχε ήδη προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, με κυριότερους: την κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, την απαλλαγή από τον φόρο ασφάλισης υγείας παιδιών κάτω των 18 ετών, την απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία χρόνια όσοι νοικιάσουν ακίνητα που ήταν κενά ή νοικιάζονταν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις κ.α.

Μέτρα και ελαφρύνσεις οι οποίες στοχεύουν στη μεσαία τάξη, η ανάταξη της οποίας είναι δηλωμένος και καταγεγραμμένος στόχος της κυβέρνησης. « Μας απασχολεί η μεσαία τάξη και η επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία» παραδέχονται κυβερνητικές πηγές και στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να είναι στην τελική ευθεία ρύθμιση για τα τεκμήρια διαβίωσης που πλήττουν αυτή την κοινωνική βαθμίδα. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, μαζί με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα μεσαία εισοδήματα των μισθωτών, προκειμένου να διορθωθούν οι στρεβλώσεις του σημερινού συστήματος με βάση τις οποίες μισθωτοί και συνταξιούχοι καταλήγουν να πληρώνουν το «μεγαλύτερο λογαριασμό» των τεκμηρίων.

Εκτός από τα συμπεράσματα των αμερικανικών εκλογών που σχετίζονται με την οικονομία, στο εσωτερικό της ΝΔ έχει ανοίξει κουβέντα και για τα κοινωνικά ζητήματα που φέρονται επίσης να συνέβαλλαν στην άνοδο του Ντόναλτ Τραμπ και έχουν να κάνουν είτε με δικαιωματικά ζητήματα είτε με τη μεταναστευτική ατζέντα.

Αρκετοί βουλευτές μάλιστα, που «κατατάσσονται» στη λεγόμενη «λαϊκή δεξιά» επαναφέρουν στο προσκήνιο τις επιφυλάξεις τους για τη woke ατζέντα κρίνοντας ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κρίση των Αμερικανών ψηφοφόρων, όπως το ίδιο υποστήριξαν και για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, προτρέποντας ουσιαστικά το Μέγαρο Μαξίμου να στρίψει λίγο «δεξιότερα το τιμόνι». Επισημάνσεις, οι οποίες προς ώρας φαίνεται να απορρίπτονται από το επιτελείο του Μαξίμου, εκτιμώντας πως το όποιο κόστος ισορροπείται από την κοινωνική πολιτική που συνεχώς στοχεύει στην ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος και την ελάφρυνση των νοικοκυριών με συνεχείς και νέες παρεμβάσεις.

