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Ρόδος: Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου το 2χρονο παιδί που έπεσε από μπαλκόνι

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο λαγόνιο- Διερευώνται οι συνθήκες του τραυματισμού του

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Ρόδος: Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου το 2χρονο που έπεσε από μπαλκόνι

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το 2χρονο παιδί που τραυματίστηκε το Σάββατο στη Ρόδο, μετά από πτώση από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο λαγόνιο.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή και παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Πηγή: ertnews.gr

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TAGS: Ρόδος
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