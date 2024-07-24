Έκρυθμη είναι ξανά η κατάσταση στην Κουμουνδούρου μετά τον καβγά Κασσελάκη – Γεροβασίλη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ χθες και την αποχώρηση της «φρουράς» Τσίπρα.

Το νέο σκηνικό έντασης προκλήθηκε εκεί που δεν το περίμενε κανείς, σε μία τυπική, διαδικτυακή συνεδρίαση για τα τεχνικά ζητήματα του επερχόμενου συνεδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Σωκράτης Φάμελλος και άλλα στελέχη έθεσαν θέμα με την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συμπίπτει με τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα ο Στέφανος Κασελλάκης δεν είχε συνδεθεί αρχικά και όταν συνδέθηκε, προκλήθηκε το επεισόδιο,

Ο κ. Ραγκούσης αναφέρθηκε στις εισηγήσεις των αλλαγών που ετοιμάζει για το καταστατικό, ενώ άλλα στελέχη είπαν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει το συνέδριο δύο εβδομάδες αργότερα.

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος του κόμματος φέρεται να είπε στα στελέχη ότι «όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου, να σηκωθεί να φύγει».

Η προτροπή του προέδρου προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και κάποιοι του ζήτησαν να ανακαλέσει. Τότε αποχώρησαν τα οκτώ στελέχη που είχαν υπογράψει το κείμενο της προηγούμενης εβδομάδας. Ανάμεσά τους ήταν η κυρία Γεροβασίλη, ο κ. Φλαμπουράρης, ο κ.Ραγκούσης, ο κ. Θεοχαρόπουλος και ο κ. Ζαχαριάδης.

Τα βαθύτερα αίτια της κρίσης στο κόμμα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου, πίσω από την έκρυθμη κατάσταση που δημιουργήθηκε εχθές, κρύβονται βαθύτερα ζητήματα – σε σχέση με τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα, ίσως και μία αλλαγή ονόματος στο καταστατικό - από τις διαφωνίες για το πότε θα γίνει το συνέδριο και αν θα λέγεται έκτακτο η διαρκές.

Κάποιοι βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει – και μάλιστα πάρα πολύ σε σχέση με το κόμμα που ήταν πριν – και όλες οι ανησυχίες, οι στάσεις και οι διαφορετικές απόψεις σιγά-σιγά αρχίζουν και διατυπώνονται.

Αμετακίνητος ο Κασσελάκης στο θέμα της ημερομηνίας

Μετά την επεισοδιακή διακοπή της ΚΟΕΣ, που θα επαναληφθεί την Παρασκευή ο Στέφανος Κασσελάκης επικοινώνησε με την Όλγα Γεροβασίλη, την Κατερίνα Νοτοπούλου και άλλα στελέχη, για τα όσα διαδραματίστηκαν.

Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν ότι «όλοι πρέπει να σεβόμαστε και να υλοποιούμε τις αποφάσεις των οργάνων, άρα και της ΚΕ που αποφάσισε ότι το συνέδριο θα γίνει 4-6 Οκτωβρίου».

Σχετικά με την άποψη της Ολγας Γεροβασίλη, ότι είναι unfair να διεξαχθεί το συνέδριο την ίδια ημέρα με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πηγές του κόμματος τόνισαν ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροπροσδιοριζεται ούτε συναρτά τις κομματικές του διαδικασίες σε σχέση με άλλα κόμματα».

