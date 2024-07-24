Στην επετειακή συνεδρίαση της Βουλής για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι το πολίτευμα είναι πιο ισχυρό από ποτέ, αφού «η Ελλάδα του 1974 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2024», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως το 2027 που οι πολίτες θα κληθούν ξανά στις κάλπες, η χώρα θα είναι πολύ καλύτερη από σήμερα. «Στόχος μας η γρήγορη σύγκλιση με τις πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

«Πριν από μισό αιώνα δεν υπήρχε τίποτα από όσα σήμερα θεωρούμε δεδομένα»

«Αυτήν την ημέρα γιορτής των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη γη που τη γέννησε θέλησα να βρεθώ στο Κοινοβούλιο, στον χώρο που η Δικτατορία βεβήλωσε και αιχμαλώτισε για 7 χρόνια«, επεσήμανε στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «τα γενέθλια της 3ης Ελληνικής Δημοκρατίας δεν είναι συγκυρία μνήμης και τιμής, αλλά ευκαιρία αναστοχασμού».

«Ο ιστορικός χρόνος είναι πυκνός, πριν από μισό αιώνα δεν υπήρχε τίποτα από όσα σήμερα θεωρούμε δεδομένα. Για αυτό και η περίοδος της Μεταπολίτευσης αποδεικνύει την ανθεκτικότητα ενός λαού που κράτησε ζωντανά τα ιδανικά της δημοκρατίας», υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή είπε:

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέλαβε την ευθύνη να διαχειριστεί και την τραγωδία της Κύπρου.Σχημάτισε κυβέρνηση εθνικής ενότητας χωρίς να αφήσει τις όποιες ιδεολογικές παρωπίδες να τον βγάλουν από τον στόχο του. Νομιμοποίησε όλα τα κόμματα, ανάμεσά τους και το ΚΚΕ, και άνοιξε τον δρόμο στην Δημοκρατία.

Στη συνέχεια με οξυδέρκεια ίδρυσε τη ΝΔ όπου συσπείρωσε και ριζοσπαστικές δυνάμεις. Αυτός ήταν ο πρόλογος ενός σχεδίου με τέσσερις πυλώνες: πολιτική σταθερότητα, ενότητα, ανάπτυξη και ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Το Σύνταγμα του 1975 ήταν ένα κείμενο πρωτοπόρο. Ίδιες αξίες διατρέχουν και τη δική μας ιδρυτική διακήρυξη».

«Αυτός ήταν ο πρόλογος ενός σχεδίου με τέσσερις πυλώνες: πολιτική σταθερότητα, ενότητα, ανάπτυξη και ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 50 χρόνια της Δημοκρατίας συμπίπτουν με τα 50 χρόνια της ΝΔ. Πυξίδα της παράταξης δείχνει μόνο μπροστά ώστε το κόμμα να υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

«Στη διάρκεια αυτού του μισού αιώνα άλλαξαν πολλά στη χώρα μας με τη συμβολή πολλών πολιτικών. Ο κοινοβουλευτισμός εδραιώθηκε με κατάκτηση κόμματα να εναλλάσονται ομαλά στην εξουσία. Ο πατριωτισμός επανήλθε στις γνήσιες διαστάσεις του μετά την αγρια κακοποίησή του από τη Χούντα. Παράλληλα η οικονομία αναπτύχθηκε και με τη συνδρομή της ευρώπης κρίσιμες υποδομές κατασκευάστηκαν στην επικράτεια, εκσυγχρονίστηκε το οικογενειακό δίκαιο, εξασφαλίσαμε τις αδιάβλητες πανελλαδικές, το αξιοκρατικό ΑΣΕΠ, μπήκαμε στην ΟΝΕ και το ευρώ. Η χώρα ξανασυναντήθηκε με τον πολιτισμό της και την άνοιξη της δεκαετίας του '60 που ακολούθησε η κακογούστια της Δικτατορίας» υπενθύμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από τη σύγκλιση με τις πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ - Στις μέρες μας ενώνεται ξανά το νήμα των εθνικών στόχων»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από τη γρήγορη σύγκλιση με τις πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ. «Πρόκειται για μία μάχη τολμηρών μεταρρυθμίσεων που ήδη δίνει η Ελλάδα για να απαλλαγεί από τα φρένα που την κράτησαν πίσω εδώ και δεκαετίες», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μιλάει για προβλήματα που απαιτούν χρόνο καθώς η λύση τους υπερβαίνει και τους εκλογικούς κύκλους ενώ απαιτούν και επιμονή. «Πολύ περισσότερο όταν τα τελευταία 15 χρόνια ο τόπος απέδειξε ότι έχει αστείρευτες δυνάμεις», τόνισε. «Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία στο μεταπολιτευτικό τόξο το οποίο τέμνει το στίγμα της χρεοκοπίας. Τα 50 χρόνια χωρίζονται σε 40 συν 10», συμπλήρωσε.

«Στις μέρες μας φαίνεται να ενώνεται ξανά το νήμα των κεντρικών εθνικών στόχων», επαναλαμβάνοντας το ζητούμενο της γρήγορης ευρωπαϊκής σύγκλισης.

«Αυτή την προοπτική διεκδικούμε σήμερα αντλώντας συμπεράσματα από το χθες. Και όπως το 2023 η χώρα ήταν καλύτερη από το 2019 έτσι και το 2027 θα είναι καλύτερη από σήμερα. Σε αυτή την τελευταία φάση σημειώθηκαν κατακτήσεις καθόλου εύκολες και αυτονόητες», πρόσθεσε.

«Ένα πολύπλοκο παρόν μας καλεί να κλείσουμε λογαριασμούς από το παρελθόν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σε μία σειρά από πολιτικές σε όλους τους τομείς και μίλησε για τις ανάγκες του σήμερα.

«Ένα πολύπλοκο παρόν μας καλεί να κλείσουμε λογαριασμούς από το παρελθόν και να αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Με νομιμότητα παντού», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το εγχείρημα αποτελεί μονόδρομο και πως αυτό το συνειδητοποιούν αθόρυβα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας που διαπιστώνουν ότι πολλά από τα δόγματα της μεταπολίτευσης ήταν σκιάχτρα εναντίον της προόδου.

«Πρόκειται για πρόοδο που διατρέχει τους θεσμούς και τη στάση των ψηφοφόρων. Θυμίζω ότι τα προγράμματα των κομμάτων επιβάλλεται πλέον να κοστολογούνται και η κοινή γνώμη αφήνει πίσω ιδεολογήματα αναζητώντας χειροπιαστά αποτελέσματα», επισήμανε.

«Συνιστούν βήματα ωριμότητας που μας δίνει πρόσθετη αισιοδοξία για το αύριο. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχει έρθει ο καιρός της αναμέτρησης με όσα υπονόμευαν την πορεία μας. Σε αυτό το σταυροδρόμι των 50 ετών το ισοζύγιο κατακτήσεων και αδυναμιών πρέπει να είναι δίκαιο», συνέχισε.

«Θα ήταν λάθος τη σημερινή ημέρα οι επιμέρους σκιές να κρύψουν τη συνολική εικόνα μιας συγκεκριμένης διαδρομής. Η Ελλάδα του 2024 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 1974», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Υποδεχόμαστε το μισό αιώνα της Γ' ελληνικής Δημοκρατίας με περισσότερη αυτοπεποίθηση»

«Το πολίτευμα μας βάθυνε και αυτό στρέφοντας περισσότερο στην προστασία των πιο ευάλωτων. Ομάδες που ζούσαν στο περιθώριο έχουν πια όλα τα δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι η τελευταία έκθεση του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατατάσσει την Ελλάδα στις 9 χώρες μεταξύ των 27 με τις λιγότερες συστάσεις σε πείσμα όσων διαλαλούν ότι είμαστε τάχα μια αυταρχική δημοκρατία», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Είπε επίσης ότι η Βουλή λειτουργεί καλά επί πέντε δεκαετίες και ότι έδειξε ότι ξέρει και μπορεί να περιφρουρεί τις διαδικασίες του και ανοίχτηκε στους πολίτες δίνοντας έμπρακτο παρόν.

«Η κυβέρνηση ήδη προωθεί μια σειρά από αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Η σημερινή ημέρα δεν είναι μια μέρα που ενδείκνυται για άγονες αντιπαραθέσεις. Αυτό ωστόσο δεν με εμποδίζει να απευθυνθώ στις πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητώντας πάντα σαφείς προτάσεις. Η μεταπολίτευση μπορεί να μοιάζει με μια περίοδο σχετικά μικρή σε σχέση με τον ιστορικό χρόνο, όμως παράλληλα δεν παυει να αποτελεί το 1/4 της ζωής του ελεύθερου κράτους», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι μεγάλες εθνικές επιλογές συμπίπτουν με τις διαχρονικές θέσεις της ΝΔ.

«Τα 50 χρόνια από την επιστροφή της Δημοκρατίας να γίνουν αφετηρία για καλύτερη δημόσια ζωή και καλύτερη Ελλάδα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Υποδεχόμαστε το μισό αιώνα της Γ' ελληνικής Δημοκρατίας με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κρατώντας στέρεους τους δεσμούς μας με τη κοινωνία. Παρακολουθούμε τις μεταβολές, αυξάνουμε τις ταχύτητες του έργου μας. Η εποχή που έρχεται θα είναι δύσκολη. Καθώς πληρώσαμε την αχρείαστη πόλωση, έχουμε χρέος να αποδείξουμε ότι ναι, είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και κλείνοντας την ομιλία του ευχήθηκε «χρόνια πολλά στη Δημοκρατία μας».

