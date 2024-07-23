Στον αέρα τινάχθηκε η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και ο Αντώνης Αντζολέτος, υπήρξε νέα διαφωνία και σύγκρουση της Όλγας Γεροβασίλη και άλλων στελεχών του κόμματος με αφορμή την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γεροβασίλη και άλλα στελέχη, έθεσαν θέμα με την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συμπίπτει με τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος είπε - για πολλοστή φορά- ότι όποιος διαφωνεί μαζί του, μπορεί να αποχωρήσει.

Η φράση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε αντιδράσεις, που οδήγησε στην αποχώρηση από τη συνεδρίαση του κόμματος οκτώ στελεχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Γεροβασίλη και ο κ. Φάμελλος έθεσαν αρχικά το θέμα της ημερομηνίας διεξαγωγής, λέγοντας πως είναι unfair να διεξαχθεί την ίδια ημέρα με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ραγκούσης αναφέρθηκε στις εισηγήσεις των αλλαγών που ετοιμάζει για το καταστατικό, ενώ άλλα στελέχη είπαν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει το συνέδριο δύο εβδομάδες αργότερα.

Στο σημείο αυτό, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στέφανος Κασσελάκης φέρεται να είπε ότι «όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου, να σηκωθεί να φύγει».

Η προτροπή του προέδρου προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και κάποιοι του ζήτησαν να ανακαλέσει. Τότε αποχώρησαν τα οκτώ στελέχη που είχαν υπογράψει το κείμενο της προηγούμενης εβδομάδας. Ανάμεσά τους ήταν η κυρία Γεροβασίλη, ο κ. Φλαμπουράρης, ο κ.Ραγκούσης, ο κ. Θεοχαρόπουλος και ο κ. Ζαχαριάδης.

Συνεδριάζει εκ νέου την Παρασκευή η ΚΟΕΣ

Μετά τη διακοπή της ΚΟΕΣ, που θα επαναληφθεί την Παρασκευή ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε με μέλη της, μεταξύ αυτών την Όλγα Γεροβασίλη, την Κατερίνα Νοτοπούλου και άλλα στελέχη, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, οι πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν ότι «όλοι πρέπει να σεβόμαστε και να υλοποιούμε τις αποφάσεις των οργάνων, άρα και της ΚΕ που αποφάσισε ότι το συνέδριο θα γίνει 4-6 Οκτωβρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροπροσδιοριζεται ούτε συναρτά τις κομματικές του διαδικασίες σε σχέση με άλλα κόμματα, τονίζεται, σε σχέση με όσα έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση».

Πηγή: skai.gr

