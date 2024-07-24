Την άρση ασυλίας της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα, εισηγείται ομόφωνα στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η αίτηση άρσης ασυλίας αφορά στη μήνυση της συζύγου του πρωθυπουργού Μαρέβας Γκραμπόφσκι κατά της βουλευτού. Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η ίδια η Έλενα Ακρίτα, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της προκειμένου να δώσει τον δικαστικό αγώνα. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται ομόφωνα την άρση ασυλίας της κυρίας Ακρίτα και για μια ακόμα υπόθεση που αφορά σε μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο.

Εισηγείται επίσης την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μπιάγκη, για υπόθεση σχετιζόμενη με δήλωση πόθεν έσχες την περίοδο που υπηρετούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Η παραίτηση από την ασυλία είναι για εμένα μια αυτονόητη πράξη ευθύτητας, αισθήματος ισότητας και σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη», αναφέρει η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σχετικά με τα εισαγγελικά αιτήματα περί άρσης της ασυλίας της.

Όπως σημειώνει στο κείμενο της επιστολής της, «εφόσον η Δικαιοσύνη αποφασίζει να ελέγξει αντιπρόσωπο του ελληνικού λαού για όσα ανάρτησε στο Διαδίκτυο, θα πρέπει καθεμιά και καθένας από εμάς να διευκολύνουμε και αυτό το δικαστικό έργο.

Τα ανωτέρω ισχύουν πολύ περισσότερο στη δική μου περίπτωση, η οποία στη μακρά δημοσιογραφική και συγγραφική μου πορεία δεν έχω τελέσει κανένα απολύτως ποινικό αδίκημα. Παραιτούμενη από την ασυλία μου και προσερχόμενη να δώσω αυτούς τους δικαστικούς αγώνες, διεκδικώ και πάλι την ακώλυτη ενάσκηση της ελευθερία της έκφρασης, όπως κάθε πολίτης που έχει το καθήκον να ασκεί κριτική για τα κακώς κείμενα του δημόσιου βίου και να μη σιωπά.

Κατά τη δική μου θεώρηση, το υπέρτατο αξίωμα στη Δημοκρατία είναι αυτό του πολίτη. Ως πολίτης, λοιπόν, είμαι έτοιμη να κριθώ κι εγώ επί ίσοις όροις από τα δικαστήρια, για τα οποία εκφράζω και την εμπιστοσύνη μου, όχι μόνο σε αυτήν τη συγκυρία, αλλά και διαχρονικά».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή

Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να παρασταθώ στην Επιτροπή σας, σχετικά με τα εισαγγελικά αιτήματα περί άρσης της ασυλίας μου.

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να ενημερώσω ότι παραιτούμαι από τη βουλευτική ασυλία μου.

Εξ αρχής, από την έναρξη της συμμετοχής μου στη μεγάλη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στον δημόσιο βίο, έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από καμία ασυλία και κανένα προνόμιο. Η παραίτηση από την ασυλία είναι για εμένα μια αυτονόητη πράξη ευθύτητας, αισθήματος ισότητας και σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη. Εφόσον η Δικαιοσύνη αποφασίζει να ελέγξει αντιπρόσωπο του ελληνικού λαού για όσα ανάρτησε στο Διαδίκτυο, θα πρέπει καθεμιά και καθένας από εμάς να διευκολύνουμε και αυτό το δικαστικό εργο.

Τα ανωτέρω ισχύουν πολύ περισσότερο στη δική μου περίπτωση, η οποία στη μακρά δημοσιογραφική και συγγραφική μου πορεία δεν έχω τελέσει κανένα απολύτως ποινικό αδίκημα. Παραιτούμενη από την ασυλία μου και προσερχόμενη να δώσω αυτούς τους δικαστικούς αγώνες, διεκδικώ και πάλι την ακώλυτη ενάσκηση της ελευθερία της έκφρασης, όπως κάθε πολίτης που έχει το καθήκον να ασκεί κριτική για τα κακώς κείμενα του δημόσιου βίου και να μη σιωπά.

Κατά τη δική μου θεώρηση, το υπέρτατο αξίωμα στη Δημοκρατία είναι αυτό του πολίτη. Ως πολίτης, λοιπόν, είμαι έτοιμη να κριθώ κι εγώ επί ίσοις όροις από τα δικαστήρια, για τα οποία εκφράζω και την εμπιστοσύνη μου, όχι μόνο σε αυτήν τη συγκυρία, αλλά και διαχρονικά.

Με εκτίμηση,

Έλενα Ακρίτα

Βουλευτής Επικρατείας».

Πηγή: skai.gr

