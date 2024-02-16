Τρία είναι τα σενάρια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποχές και τα «παρών» στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια.



Το πρώτο σενάριo είναι ο Στέφανος Κασσελάκης να πάει πίσω από την «κόκκινη γραμμή» που έχει βάλει για κομματική πειθαρχία, ειδικά για τον κ. Πολάκη. Φαίνεται να μην έχει μεγάλη τύχη αυτό το σενάριο, γιατί αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις, και ο ίδιος έχει δεσμευτεί.

Το δεύτερο σενάριο, για τον κ. Πολάκη ειδικά, είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑως υπερσυντονιστή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και υπάρχουν στελέχη που το θεωρούν πιθανό.Θα μπορούσε να υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, ο κ. Κασσελάκης να το κάνει πιο «ήπια» μέσω ενός μίνι ανασχηματισμού.είναι το συνέδριο που ξεκινά σε λίγες μέρες, δηλαδή το timing, γιατί από το καλοκαίρι και μετά η εσωστρέφεια έχει «χτυπήσει» για τα καλά την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ.

